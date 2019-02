Neubrücks Zukunft mit 470 Wohnungen

Roland Becker

Hennigsdorf Neubrück (MOZ) Als „besondere Beschlussvorlage“, die ein „ausgesprochen großes Potenzial für den Wohnungsbau“ offeriere, bezeichnete Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Donnerstag den im Bauausschuss vorgestellten Entwurf zur Bebauung von Neubrück.

Ziel ist es, so Günther, auf dem einstigen Kasernengelände ein Wohngebiet entstehen zu lassen, das unterschiedliche Ansprüche an Wohnformen und Preisniveaus berücksichtigt. Über dieses Ziel sei er sich mit Landrat Ludger Weskamp (SPD) einig. Diese Übereinkunft ist notwendig, weil Weskamp Aufsichtsratsvorsitzender der Oberhavel Holding ist, der wiederum ein großer Teil der zur Diskussion stehenden Flächen gehört.

Im Ausschuss stellte das Planungsbüro Topos ein erstes Konzept vor, wie die Bebauung aussehen könnte. Dafür müsste auch ein Teil des Waldes in Richtung Heiligensee gerodet werden. Eine Ringstraße, um die sich bis zu dreigeschossige Häuser gruppieren, würde das Wohngebiet erschließen. Insgesamt, so Pauline Bolle vom Büro Topos, könnten 470 Wohnungen entstehen. Der Entwurf sieht auch vor, dass die quer zur Ruppiner Straße stehenden drei Gebäude des Asylbewerberheims durch einen Trakt miteinander verbunden werden können. Auch der vierte Block der Gemeinschaftsunterkunft ließe sich demnach erweitern.

Die Zukunft des Asylbewerberheims wurde am Donnerstag völlig außen vorgelassen. Auch kein Abgeordneter fragte nach. Dieser Zeitung gegenüber sagte Günther am Freitag: „Es ist unstrittig, dass die Gebäude stehen bleiben.“ Aber wohnen dann dort noch Flüchtlinge? Es sei geplant, so der Bürgermeister, dass „das Asylbewerberheim dort weiterhin integriert wird“. Nach Aussage des Kreises ist das Heim seit längerer Zeit konstant zu etwa 90 Prozent belegt. In welchem Umfang der Kreis die Gebäude dafür in Zukunft noch brauche oder ob er andere Unterkunftsformen finde, könne er nicht sagen. „Wir wollen das Heim nicht wegplanen“, fügte Günther hinzu.

Als Hennigsdorfs SPD am Dienstag ihren Masterplan Wohnungsbau vorstellte, klang das ganz anders. Da hieß es, dass in die Zahl von 470 Wohnungen ein Potenzial von 250 eingerechnet sei, die Platz in den umzubauenden Asylblöcken finden sollen. Hennigsdorfs Baubereichsleiter Daniel Stenger hingegen spricht davon, dass die Flüchtlingsblöcke ein Potenzial von 130 Wohnungen bieten. Die zu Wohnungen umzubauen, so Stenger, sei eine Option.

Auch der Landkreis hielt sich am Freitag mit klaren Äußerungen zur Zukunft der Asylunterkunft sehr bedeckt. „Momentan sind hier keine Veränderungen geplant“, sagte Kreissprecherin Irina Schmidt. Auf Nachfrage interpretierte sie „momentan“ als „kurzfristig“: „Es wird sich zeigen, was mit dem B-Plan geplant wird. Dann wird man darüber reden.“ Bis dahin ist nicht mehr viel Zeit. Der B-Plan Neubrück soll noch in diesem Jahr beschlossen werden.

Dass der Kreis auf den jetzt vorgelegten Bebauungs-Vorschlag keinen entscheidenden Einfluss genommen hat, lässt sich schwerlich vorstellen. Schließlich betreibt der Kreis die Asylunterkunft, ihrer Oberhavel Holding gehört das Areal. Und die Holding engagiert sich auch im Wohnungsbau. Das Asylbewerberheim ist von einem etwa 1,80 Meter hohen Zaun umgeben. Kann ein derart abgeschotteter Bereich das Herz eines neuen Wohngebiets sein? „Das kann ich mir nicht vorstellen“, sagt der Bürgermeister.

Vorstellbar ist hingegen, dass der nordwestliche Teil des Areals als Mischgebiet sowohl nicht störendes Gewerbe als auch Wohnen zulässt. Mitten im Wohngebiet könnte eine grüne Lunge Raum für Erholung und Spielplatz bieten. Der vorgestellte Plan sieht einen Zugang zur Havel, aber keinen Wanderweg am Wasser vor.