Wenig märchenhaft

Stefan Klug

(MOZ) Die junge Gattin ist beeindruckt. Das Haus, in das sie ihr deutlich älterer Ehemann führt, gleicht einem modernen Schloss. Alles ist vorhanden, dienstbeflissenes Personal steht bereit. Sie kann sich frei bewegen, was mein ist, ist auch dein, so Henry, der Nobelpreisträger. Es gibt nur eine Ausnahme. Da ist ein Zimmer im Kellergeschoss, das ist verschlossen und soll es auch bleiben. Doch die Versuchung ist groß, zumal Elizabeth die meiste Zeit des Tages alleine ist. Und so kommt, was kommen muss. Sie öffnet die Tür. Mit fatalen Folgen.

Natürlich klebt am digitalen Türöffner kein Blut wie am Schlüssel in „Blaubart“. Doch Sebastian Gutierrez, der neben der Regie auch das Drehbuch verantwortet, hat sich ganz klar an das Märchen angelehnt. Die moderne Interpretation ist dabei ein kleines Gruselstück aus dem Sci-Fi-Baukasten und fast wie ein Kammerstück inszeniert. Denn nur das Haus und insgesamt fünf Beteiligten spielen eine Rolle. Auch wenn relativ schnell klar wird, wohin die Reise geht, gelingt es dem Regisseur, einige Überraschungen bis zum Ende hin aufzuheben. Neben der optisch sehr stylischen Aufmachung des Geschehens gehört das zu den Pluspunkten der Inszenierung.

Gerne: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 105 Minuten; Verleih: Capelight; Regie: Sebastian Gutierrez; Abbey Lee, Ciarán Hinds, Carla Gugino; USA 2018