Unterwelt light

Stefan Klug

(MOZ) Die Perspektiven sind nicht besonders rosig, doch als Handlanger des lokalen türkischen Paten hat Atris ein Auskommen. Mehr nicht. Das weiß auch Franky, alter Kumpel aus Kindertagen, der im blauen Lambo mit russischem Nummernschild durch die Hauptstadt braust. Ständig auf der Suche nach dem schnellen Geld. Und vor allem dem eigenen. Denn derzeit lebt er als Lover von den Kröten seiner osteuropäischen Freundin, oder besser, von deren Vater. Da kommt einer wie Atris gerade recht. Der fragt nicht viel und verlangt kaum mehr. Doch der Plan hat natürlich einen Haken, oder gleich mehrere, je nachdem, wie viele Gestalten noch involviert werden.

By Buck prangt wie ein Qualitätsstempel auf dem Vorspann. Da darf man gespannt sein. Umso mehr, als dass der mehr als Schauspieler bekannte Deutsche eine Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach zu einem abendfüllenden Film aufgeblasen hat.Das passt so gar nicht zu seinen Filmwerken jüngerer Vergangenheit, macht aber neugierig. Und tatsächlich bedient Buck mit einem Blick in die Berliner Halb- und Unterwelt, so wie sie jedes Klischee wohl beschreibt. Hier der türkische Clan, da die schwerreichen Russen und mittendrin die bauernschlauen Habenichtse, die gern was abhaben wollen vom Kuchen. Irgendwo zwischen Mafia-Streifen und Gangsta-Rap-Video verläuft die Trennlinie, wenn es da eine gibt. Buck setzt auf sympathische Typen, selbst bei den bösen Jungs undHumor, der immer funktioniert bzw. funktionieren sollte. Dass alles ist im Neongewitter der Großstadt mit meist regenglitzernden Straßen eingefangen. Sieht gut aus, hört sich gut an und unterhält auch gut. Man darf die Sache nur nicht zu ernst nehmen oder zu viel erwarten.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 102 Minuten; Verleih: Constantin; Regie: Detlev Buck; Samuel Schneider, Ella Rumpf, Jannis Niewöhner; D 2018