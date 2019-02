SPD Oberhavel setzt Themen für den Wahlkampf

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Von

Trotz schlechter Umfragewerte in Bund und Land – in Oberhavel will die SPD bei den Wahlen am 26. Mai wieder stärkste Fraktion im Kreistag werden. Am Sonnabend wurde das Wahlprogramm bei einer Gesamtmitgliederversammlung in Oranienburg beschlossen.

Nur vier Seiten lang ist der Katalog, mit dem die Kreis-SPD in diesem Jahr in den Wahlkampf zieht. So knapp wie noch nie. „Es ist nicht so, dass wir nicht mehr zu sagen hätten, aber die Bürger wollen konkrete Antworten zu Themen, wo sich gerade viele Veränderungen abzeichnen. Und sie wollen wissen, wo die SPD ihre Schwerpunkte setzt“, sagte die SPD-Kreisvorsitzende Andrea Suhr in Oranienburg.

Schwerpunkte wollen die Sozialdemokraten bei den Themen Bildung, Mobilität, Infrastruktur und gesellschaftlichem Zusammenhalt setzen. So sollen in den kommenden fünf Jahren weitere je 20 Millionen Euro in bezahlbare Wohnungen sowie in Schulen investiert werden. Sorgen will die Partei auch dafür, dass Schüler nicht mehr länger als 45 Minuten bis zur nächsten Schule fahren müssen. Jede Bildungseinrichtung soll Gibabit-Breitbandanschlüsse für schnelles Internet erhalten. Zudem steht die Einrichtung eines IT-Kompetenzzentrums im Wahlprogramm. „Wie bislang kleckern wir nicht bei Investitionen in Wohnraum und Bildung, wir klotzen“, sagte Fraktionschef Andreas Noack auch mit Blick auf die bereits geplanten Schulneu- und -ausbauten in Velten und anderen Orten.

In Sachen Mobilität strebt die SPD die Übernahme weiterer Landesstraßen durch den Kreis an, um sie zu sanieren. „Da können wir Vorreiter in Oberhavel werden. Denn die Menschen interessiert nicht, wer Baulastträger ist, sondern wann die Schlaglöcher verschwinden“, begründete Noack. Für Kinder und Jugendliche will die SPD erreichen, dass sie für einen Euro einen ganzen Tag lang die öffentlichen Verkehrsmittel in Oberhavel nutzen können. Die Jusos forderten, das Angebot auch auf Azubis auszuweiten. Landrat Ludger Weskamp bezeichnete den Antrag als überflüssig, weil das Ein-Euro-Ticket für Azubis schon vom Land beschlossen sei. Im Wahlprogramm werden weiterhin die S-Bahn nach Velten, der Regionalbahnhof in Birkenwerder sowie Taktverdichtungen bei S- und Regionalbahnen gefordert.

Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, will die SPD die Sportvereine künftig mit 250000 Euro unterstützen. Ebenso soll ein Kulturförderfond im gleichen Umfang eingerichtet werden. Wer sich ehrenamtlich engagiert, soll einen kostenlosen Busfahrschein als Unterstützung bekommen. Als wichtiges Ziel wurde der Erhalt der drei Klinikenstandorte im Kreis definiert. Für den Nordkreis soll es zudem Initiativen gegen den Ärztemangel geben. Auch um die Modernisierung maroder Sportstätten, zum Beispiel in Gransee, soll sich der Kreis stärker kümmern, fordert die SPD.

Landrat Weskamp sprach von anspruchsvollen Zielen, die aber erreichbar seien. „Andere finden viele Worte. Wir nehmen uns viel vor“, sagte er mit Blick aufs kurze Wahlprogramm. Fraktionschef Andreas Noack sagte, die SPD brauche sich im Wahlkampf nicht zu verstecken. Die Erfolge der Sozialdemokraten im Landkreis seien für die Bürger sichtbar. „Wir haben mit Blick aufs Wahlprogramm aus dem Jahr 2014 Wort gehalten. Wir haben massiv in den Wohnungsbau investiert, wovon man sich vor allem in Lehnitz überzeugen kann. Dort sind Wohnungen für Menschen entstanden, die auf dem freien Wohnungsmarkt inzwischen Schwierigkeiten haben.“ Eingelöst sei auch das später gegebene Versprechen, dass für die Unterbringungen von Flüchtlingen nicht an anderer Stelle, zum Beispiel bei Investitionen in die Bildung, gespart wird. „Das haben wir zusätzlich geleistet. Und wir haben unser Ziel, dass niemand in Zelten leben, ebenfalls erreicht.“

Gern hätte Andrea Suhr deshalb als Wahlkampfslogan „Wir bewegen Oberhavel“ gewählt. Der ist aber schon von der OVG besetzt. „Wir leben Oberhavel“ wird deshalb nun auf den Werbematerialien stehen. „Wir ruhen uns nicht auf dem aus, was wir erreicht haben. Wir wollen gestalten, das verbessern, was noch nicht optimal ist und uns neuen Herausforderungen stellen“, sagte Suhr. Das Wahlprogramm wurde nach der Abstimmung einiger Änderungsanträge einstimmig angenommen.