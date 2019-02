Wasserstadt will wieder weiterführende Schule

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Damit junge Familien verstärkt Fürstenberg zum Lebensmittelpunkt machen, sollte nach Überzeugung der CDU der Wasserstadt ein Schulzentrum gegründet werden – bestehend aus der bereits existierenden Grundschule und einer weiterführenden, einzügigen Einrichtung.

Im Etat der Stadt Fürstenberg sollten für solch ein Schulzentrum vorsorglich auch Mittel bereitgestellt werden, erläuterte Olaf Bechert, CDU-Stadtverordneter, auf GZ-Nachfrage. „Bedarf nach einem solchen Regelschulangebot ist eindeutig da, so dass wir zum Schluss gekommen sind, dieses Angebot fehlt einfach in der Stadt“, betont Bechert. Zumal das Potenzial an Zuzüglern weitaus größer werden könnte, wenn man deren Frage nach solchen Angeboten, die Kindern einen Weg bis zur zehnten Klasse direkt in der Wasserstadt ermöglichen, positiv beantworten könnte.

Abgesehen davon sei die derzeitige Situation für die Familien und vor allem für die Kinder außerordentlich unsozial. Viel zu lange dauerten häufig der Hinweg der jungen Leute zur Schule sowie ihr Heimweg. Da müsse sich unbedingt etwas tun, auch auf Kreisebene.

Bechert stellt klar: „Wir sprechen übrigens nicht ausdrücklich von einer weiterführenden Schule, sondern von der Möglichkeit der Schaffung eines zusätzlichen Regelschulangebotes“, erläutert Bechert mit dem Verweis auf bislang fehlgeschlagene Bemühungen, die einstige weiterführende Schule wiederzubeleben.

Ihm sei klar, dafür bedürfe es einer Ausnahmegenehmigung des Landkreises, wobei es für dieses Projekt bereits ein klares Votum im Kooperationsrat des Mittelzentrums gegeben habe. Eine Filial-Lösung mit der Siemens-Oberschule Gransee musste seinerzeit aber ad acta gelegt werden, erinnert er.

Umso wichtiger sei es, nun ein Zeichen für eine Option zu setzen, die durchaus Chancen habe, vom Land genehmigt zu werden. „Es geht um eine Ausnahmeregelung, wie es sie bereits an anderen Standorten im Land Brandenburg gibt“, erklärt Bechert. Ein Aspekt dieses Schulzentrums wäre zum Beispiel eine Einzügigkeit, weil „die notwendigen Schülerzahlen derzeit und in den nächsten Jahren nicht erreicht werden können“. So realistisch sollte man die Situation betrachten, fügt Bechert hinzu. „Alles andere wäre Augenwischerei“.

Um aber den Verantwortlichen beim Landkreis und beim Land unzweideutig zu signalisieren, die Stadt Fürstenberg habe den politischen Willen zur Schaffung eines derartigen Schulzentrums, sollten die Stadtverordneten einen entsprechenden Beschluss fassen. Am besten im Zuge der Etat-Beratungen, wo im Etat 2019 für den Produktplan ab 2020 das „Schulzentrum mit integrierter Grundschule“ ausgewiesen und per Beschluss sanktioniert wird. Dies wäre eine notwendige Voraussetzung, damit das einzügige Schulzentrum Aufnahme finde im Schulentwicklungsplan des Landkreises. Es gebe außerdem die Notwendigkeit für die Kommune, die realistische Chance einer künftigen Zweizügigkeit dieser Einrichtung plausibel darzustellen, meint der CDU-Stadtverordnete.

Um Unklarheiten auszuräumen: Das private Projekt einer freien Naturschule Fürstenberg bleibe davon völlig unberührt. „Wir als CDU begrüßen solche Vorhaben, denn die entsprechen unserem Leitbild von einer differenzierten Schullandschaft für unterschiedliche Bedürfnisse, das sage ich auch aus privater Erfahrung“, betont Bechert.