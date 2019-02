Kritik an der Grünflächenpflege

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Immer wieder sorgt der Zustand des Stadtparks in Zehdenick in den städtischen Gremien für Diskussionen. Jüngst brachte die sachkundige Einwohnerin Angelika Lammert ein aus ihrer Sicht ärgerliches Thema aufs Tapet.

Ihr sei aufgefallen, dass der vordere Teil des Stadtparks mit dem Gedenkstein hervorragend gepflegt sei, der hintere Teil der öffentlichen Parkanlage zwischen Park- und Exinstraße aber einen sehr ungepflegten Anblick biete. Zudem sei dort das Laub von den Wegen an die Ränder geschoben worden. Auf Nachfrage habe ihr ein Mitarbeiter der Aqua Zehdenick GmbH, die dort Ein-Euro-Jobber eingesetzt, gesagt, dass das so bleiben könne. Doch von derlei Festlegungen weiß die Stadt nichts. „Von uns kommt das garantiert nicht“, versicherte der für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen zuständige Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung Zehdenick, Fred Graupmann. Wiederholt hat Graupmann angekündigt, dass die Sturmschäden aus dem Herbst 2017 beseitigen werden sollen. Doch noch immer liegen dort große Äste. Und der Park vermittelt in Richtung Wasserturm einen äußerst ungepflegten Zustand. Für dieses Jahr geplant sei die Entnahme von Bäumen, kündigte der Fachbereichsleiter an, ohne konkreter zu werden, in welchem Umfang die Pflegearbeiten durchgeführt werden sollen.

Auch im übrigen Stadtgebiet läuft die Pflege des öffentlichen Grüns nicht so, wie sich das einige Stadtverordnete vorstellen, insbesondere wenn sie – wie der Abgeordnete Norbert Gerth (für SPD) – vom Fach sind. Ihm sei aufgefallen, dass die Bäume an der Marktstraße in einem sehr schlechten Zustand seien. Die „kopfveredelten Robinien“ seien in einem miserablen Zustand. Drei Bäumen fehlten, drei seien völlig zerrupft, hier müsse dringend etwas geschehen. Und in der Tat: Dirk Wendland als amtierender Bürgermeister der Stadt Zehdenick räumte während der jüngsten Stadtverordnetensitzung ein, dass es Handlungsbedarf in der Marktstraße gebe. Für das Frühjahr sei ein Baumschnitt vorgesehen, um den vorhandenen Bestand zu pflegen. Für den Herbst seien dann auch Ersatzpflanzungen vorgesehen.

Ungepflegt sei auch der Zustand der Gräben im Wohnpark Zehdenick-Nord, wodurch der Wasserpegel steige, wies Norbert Gerth auf ein weiteres Problem hin. Dirk Wendland räumte ein: Eigentlich sei der Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung zuständig.

Allerdings habe sich die Stadt Zehdenick gegenüber dem Verband bereit erklärt, die Gräben selbst zu pflegen. Dieser Verpflichtung werde die Stadt auch nachkommen, versicherte Wendland. Geschehen soll das nun nach dem 15. Juli dieses Jahres. Dann werden alle Gräben einer Grundräumung unterzogen.(ris)