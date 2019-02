Kleines Einmaleins, große Aufgabe

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Direktorin Petra Eilitz wird die Modernisierung zwar nicht mehr in ihrer aktiven Zeit erleben. Gleichwohl ist die Schulleiterin der „Bürgel“, die im August in den Ruhestand geht, überzeugt, dass die Weichen für das Projekt jetzt gestellt sind. Die Stadt forciert die Vorbereitungen.

2022 soll es mit der großen, der umfassenden Sanierung der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule losgehen. Das hat Sozialdezernent Jan König erklärt. Diese Woche haben sich Mitglieder des Fachausschusses bei einer Besichtigung vor Ort ein Bild vom Zustand des Hauses und dem Modernisierungsbedarf gemacht. Die Architektenleistungen für das Millionen schwere Projekt werden demnächst ausgeschrieben, so der Dezernent.

Zwei, drei Teilabschnitte könnten dank Förderung aber „vorgezogen“ werden. Dies seien die Erneuerung der Fenster und Arbeiten in der Turnhalle sowie das Herstellen der Barrierefreiheit. Für Fenster (immerhin mehr als 60 im gesamten Haus) und Sporthalle sei soeben die denkmalrechtliche Erlaubnis eingegangen.

Sobald der endgültige Zuwendungsbescheid vorliege, könnten auch diese Arbeiten ausgeschrieben werden. Die entsprechenden Unterlagen werden bereits vorbereitet, so König. Ziel bzw. Wunsch der Verwaltung sei es, mit dem Fensterwechsel in den Sommerferien zu starten. Ob das allerdings wirklich klappt, hänge von vielen Faktoren ab, räumte der Dezernent ein. Etwa vom Ausschreibungsergebnis. Bekanntlich sind die Auftragsbücher der Firmen sehr gut gefüllt.

Eberswalde hat 2018 Fördermittel vom Bund für den Bildungssektor erhalten: 1,2 Millionen Euro. Die sollen komplett in die Bürgel-Schule fließen. Für den An- oder Einbau eines Fahrstuhls wiederum erwartet Eberswalde einen Zuschuss aus dem Topf der Städtebauförderung.

Zu den kleineren Projekten, die kurzfristig realisiert werden, gehört ebenso die Installation von Sonnenschutz, erfuhren die Ausschussmitglieder. Details seien u. a. mit der Elternschaft besprochen worden. Zudem wird gerade der Computerraum mit neuer Technik ausgestattet. Dazu zähle auch ein interaktives Whiteboard, also eine moderne Tafel. Im vorigen Jahr war – wenngleich mit Verzögerungen – die Weitsprunganlage auf dem Hof erneuert worden.

Seit dem offenen Brief der Elternsprecher und dem Hilferuf der Mütter und Väter funktioniere die Kommunikation zwischen Schulträger, Schulleitung und Elternschaft hervorragend, bestätigten alle Seiten. Für die personelle Absicherung der Schulbibliothek sei eine Lösung gefunden worden. Auch das Problem im Musikkabinett sei gelöst. Der Alarm sei jetzt dort zu hören.

Aller Sorgen ledig sind Schulleitung und Schulträger allerdings nicht ganz. Petra Eilitz machte auf das Raumproblem aufmerksam. Aktuell werden alle Räume genutzt. Es gebe keine Reserve und keinen sogenannten Teilungsraum. Eine Hürde sei zudem die Hortbetreuung. Auswärts arbeitende Eltern beantragen die Einschulung ihrer Kinder – abweichend von der Schulbezirksregelung – an der Goetheschule. Da der benachbarte Hort in der Kita Sonnenschein bis 19 Uhr geöffnet sei.

An der Bürgel-Schule bzw. am angegliederten Hort dort könne indes nur eine Betreuung bis 17 Uhr abgesichert werden. Mit Blick auf wachsende Schülerzahlen in Ost- und Südend sei eine Erweiterung der Kapazitäten und der Öffnungszeiten zu prüfen, so Eilitz‘ Anregung an die Stadtverwaltung.

Die wiederum ist verwundert, dass die Stelle des Schulleiters noch immer nicht durch das Staatliche Schulamt ausgeschrieben ist. Dass Petra Eilitz zum Schuljahresende den Dienst quittiert, sei längst bekannt, so König. Ähnliches gelte für den Posten des Stellvertreters, der aktuell „nur“ kommissarisch besetzt ist.

Die Bürgel-Schule war zuletzt 1990/91 komplett saniert worden. In einem Zuge. Denn: Das Haus wurde frei gezogen. „Die Schüler waren damals auf zwei andere Schulen in der Stadt aufgeteilt worden“, erinnerte sich Eilitz. Diese Variante scheidet jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach aus. Alle Einrichtungen sind voll ausgelastet. An der „Bürgel“ lernen um die 425 Kinder.