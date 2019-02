Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Jeder vierte Eberswalder hat ein Handicap. In absoluten Zahlen: Von den 41 500 Bürgern sind 10 500 körperlich, geistig und/oder seelisch eingeschränkt. Dies erklärte Katrin Forster-König, Referentin für Gleichstellung und Behinderung, während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses.

Vor dem Gremium berichtete sie darüber, wie in Eberswalde der „Teilhabeplan des Landkreises Barnim“ für Menschen mit Behinderung in der Stadt umgesetzt wird. Mit einem Anteil von gut 25 Prozent sei die Quote im Vergleich zu anderen Kommunen im Barnim recht hoch, so Forster-König. Am niedrigsten sei sie in Ahrensfelde – mit nur 16 Prozent.

Eine Ursache dafür sieht die Referentin darin, dass es in Eberswalde mit dem Verein Lebenshilfe einen großen Träger der Behindertenarbeit und -betreuung gibt. Wobei Forster-König auch betonte: Das Thema Barrierefreiheit, bei der Umsetzung des Teilhabeplans von zentraler Bedeutung, betreffe nicht nur Behinderte. „Barrierefreiheit ist Komfort für alle“. Davon profitieren etwa auch Familien mit kleinen Kindern oder vorübergehend Eingeschränkte.

Aufschlussreich sei die detaillierte Statistik zu den Formen und Graden der Behinderung. Knapp 75 Prozent der Behinderten haben mindestens einen Grad der Behinderung von 50, gelten damit als schwerbehindert. Mehr als 50 Prozent der Eberswalder mit Handicap seien gehbehindert. Zumindest haben gut 44 Prozent das Merkzeichen G (für gehbehindert) und knapp sieben Prozent das Merkzeichen aG (für außergewöhnlich gehbehindert) in ihrem Ausweis. Gut 22 Prozent seien auf Begleitung angewiesen.

In puncto gravierendste Beeinträchtigung führen allerdings geistige, nervliche bzw. seelische Probleme die Statistik in der Kreisstadt an (mit gut 22 Prozent). Als Hauptursache der Behinderungen gelten allgemeine Krankheiten. Betroffen sei vor allem die Altersklasse Ü 60.

Um auch den Menschen mit einer Beeinträchtigung die Teilnahme am öffentlichen, am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, habe die Stadt bzw. die Stadtbibliothek 2018 beispielsweise eine Kooperation mit der Deutschen Zentralbücherei für Blinde abgeschlossen. Demnach sei eine Vermittlung vielfältiger Medien aus der speziellen Hör-, Punkt- und Brailleschrift- sowie Notenbibliothek möglich. Einiges habe sich auch in Sachen Barrierefreiheit wieder getan, etwa im Westend-Stadion. Das taktile Leitsystem wurde um weitere Orientierungshilfen ergänzt. Für Vorhaben im Bereich Hochbau habe sie insgesamt 52 Stellungnahmen abgegeben, zum Beispiel für die Erweiterung der Kita Spielhaus oder die Waldsportanlage. Zudem habe sie Betroffene beraten (etwa zu Umzugsermäßigungen) und bei der Antragstellung gegenüber dem Landesamt für Soziales, das für die Feststellung des Schwerbehindertenstatus zuständig ist, unterstützt.

Für 2019 seien ein Runder Tisch „Barrierefreies Eberswalde“ sowie die Herausgabe eines Faltblattes geplant.