Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Bis zum Totalverlust am Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 war die Sankt-Annen-Straße noch belebter als heute und vor allem sehr gastlich. Drei der schönsten Etablissements der Stadt gab es hier über viele Jahrzehnte, darunter in der Nr. 26, schräg gegenüber des Neustätischen Rathauses, das „Hotel Schwarzer Adler“ und in der Nr. 8/9 „Eschers Gesellschaftshaus“, das – wie die meisten Häuser um 1900 – zum Viergeschosser gewachsen war. Ausnahme blieb die Nr. 4, die sich auf der Karte von 1913 noch typisch zweigeschossig zeigt. Oskar Naumanns „Gasthof zum deutschen Kaiser“. Im 1914 erschienenen „Führer durch die Geschäftswelt Brandenburgs“ beworben mit „Saubere Fremdenzimmer, gute Betten, billige Preise, Große Stallungen und Wagenremisen“. Als Vorbesitzer steht im Adressbuch von 1892 Wilhelm Reinicke mit „Station des Rathenower Omnibus“, während Oskar Naumann noch den „Gasthof z. Kronprinzen, Wilhelmsdorferstr. 15a“ hat. 1902 hat Naumann dann laut Adressbuch schon den „Gasthof zum Deutschen Kaiser“, wirbt per Inserat: „Täglich guter Mittagstisch – Kalte und warme Speisen zu jeder Tageszeit – Grosser Fremdenverkehr – Vorzügliche Stallungen – Solide Preise – Aufmerksame Bedienung!“ Wie auch auf dem Foto verewigt, ist für die „St. Annenstraße 4“ schon 1902 „Meinecke, F., Porzellanhdlg.“ vermerkt. All das ging im April 1945 in Flammen auf. Ab 1957 entstanden stattdessen Wohnblöcke, die 2006-2008 saniert und um den begrünten Sankt-Annen-Platz bereichert wurden.