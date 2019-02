Goldschatz als Kopie

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Mindestens so alt wie das Brandenburgische Forstmuseum ist der Wunsch Einheimischer nach einem Heimatmuseum in Fürstenberg. Jetzt befindet sich der Aufbau der heimatkundlichen Ausstellung – im Haus am Markt 5 – auf der Zielgeraden. Das bestätigte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) am Donnerstag.

Einen erfreulichen Anlass gab es für seinen Hinweis, die Übergabe einer Spende für die Heimatsammlung. Zu verdanken ist der Obolus Sabine Hahn. Die in der Wasserstadt allseits bekannte ehemalige Leiterin des Evangelischen Seniorenzentrums „Simeon“ war bekanntlich Kinderkranken- und schließlich Oberschwester im einstigen Krankenhaus Fürstenberg. Ihre Arbeitsbekleidung, eine historisch anmutende Schwesterntracht, übergab sie der Stadt Fürstenberg, wofür sich Robert Philipp herzlich bedankte.

Inzwischen seien die baulichen Maßnahmen im Ausstellungsraum abgeschlossen, wurde aus Anlass der Übergabe mitgeteilt. Schwerpunkt seien laut Philipp der Fürstenberger Goldschatz, von dem Repliken hergestellt wurden, um den Fund auszustellen. Thematisiert würden auch Fürstenberg als Handels- und Umschlagplatz von Waren in der Grenzregion sowie die Zeit des KZ Ravensbrück und der sowjetischen Besatzung.

Abgeschlossen ist der Vitrineneinbau laut Verwaltung „größtenteils“, so dass nun die Auswahl der zu zeigenden Exponate erfolgt. Parallel werden die „Grafikelemente“ hergestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Wann die Schau eröffnet wird, sei aber noch nicht absehbar, ein Termin werde „rechtzeitig bekanntgegeben“. Die genaue Höhe der Gesamtkosten könne noch nicht abschließend benannt werden, da noch einige Arbeiten ausstehen. Es gab freilich eine Förderung aus dem Leader-Programm für ländliche Entwicklung, das sind vom Land ausgereichte Zuwendungen der EU.

Philipp wendete sich bei der Gelegenheit noch einmal an die Bevölkerung: Es wäre schön, wenn Bürger, wie das Frau Hahn tat, für die Sammlung das eine oder andere Erinnerungsstück beisteuern. (pilz)