Junges BT zeigt Co-Starring

BT

Brandenburg Co erwacht eines Morgens und stellt fest, dass sich alles verändert hat. Die Haare stehen ihm zu Berge, seine Hormone spielen verrückt und über seinem Gesicht sind kreuz und quer Pickel verteilt. Er hat über Nacht die Welt der Kinder verlassen und ist in die der Erwachsenen eingetreten. Kurz entschlossen wird der Teddy an der Schlafzimmertür gekreuzigt, und Co macht sich auf den Weg zur Schule. Er weiß, von diesem Tag an wird sein Leben nie wieder so sein, wie es war.

Diese Geschichte ist großartig, absurd, völlig unwahrscheinlich und deshalb umso tragischer. Hochvirtuos, fast ohne Ausstattung, wird dieser traumatische Parcours zum Erwachsen-werden und der ersten Liebe gezeigt. Dabei ist kein Mittel zu grob, keine Mimik zu überzogen und kein Geräusch illustrativ genug.

Als moderner Roadmovie erzählt, werden mit direkter Sprache und bewusster Überhöhung Themen wie Selbstbefriedigung und Suizid angesprochen, ohne dabei den pädagogischen Zeigefinger zu heben.

Zu erleben sind in dieser Produktion des Brandenburger Theaters Ilja Schierbaum (Co) und Marcus Thomas (Musiker) – und zwar am Freitag, 22. Februar, um 10 Uhr sowie nochmals am 26., 27. und 28. März in der Studiobühne. Eintritt: 12/erm. 7 Euro. Kartentelefon: 03381-511111

Übrigens: „Co-Starring“ wurde beim westwind Theatertreffen NRW für junges Publikum 2016 mit dem Preis der Jugendjury ausgezeichnet!