OHC will die Stiere zähmen

Stefan Zwahr

Oranienburg (Moz) Die Auswärtsbilanz des Handball-Drittligisten Oranienburger HC konnte sich zuletzt sehen lassen. Von den jüngsten sechs Gastspielen gewannen die Kreisstädter vier. Am Sonntag soll nachgelegt werden. Dann geht es zu den Mecklenburger Stieren Schwerin (Anwurf 16 Uhr). In der Sport- und Kongresshalle habe es oft enge Spiele gegeben, bemerkt OHC-Trainer Christian Pahl. „Da herrscht immer eine tolle Atmosphäre.Es macht Spaß, in Schwerinzu spielen. Wir freuen uns darauf.“

Der Gegner, der in der Tabelle um zwei Minuspunkte besser als der OHC platziert ist, ist aus Sicht des Oranienburger Übungsleiters in einer schwierigen personellen Situation. „Dennoch wird es schwer. Sie haben eine gute erste Mannschaft und werden uns alles abverlangen.“ Ziel sei es aber schon, in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern zu punkten. Dass das möglich ist, zeigte vor einer Woche die HSG Ostsee Neustadt/Gröditz, die in Schwerin mit 34:31 gewann. Eine Woche zuvor hatte die HSG mit 22:25 in Oranienburg verloren.

In Schwerin wird es aus Sicht von Pahl darauf ankommen, welche Angriffsreihe besser ist. „Beide Mannschaften können gut verteidigen und haben gute Keeper. Gut möglich, dass sie sich da neutralisieren. Entscheidend wird sein, wer an diesem Tag in der Offensive besser ist.“

Ob der OHC eine Woche vor dem prestigeträchtigen Brandenburg-Derby gegen den 1. VfL Potsdam (23. Februar, 18.30 Uhr, MBS-Arena Oranienburg) wieder auf seinen besten Torschützen zurückgreifen kann, steht noch nicht fest. Dennis Leroy Schmöker hatte sich im Landespokalfinale am ersten Januar-Wochenende am Knöchel verletzt und verpasste die drei bisherigen Spiele der ersten Männer-Mannschaft. „Er hat noch nicht wirklich viel trainiert“, berichtet sein Trainer. „,Denno’ hat nicht alle Teile mitgemacht und wird weiter herangeführt. Auf jeden Fall steht er kurz vor der Rückkehr in den Kader.“