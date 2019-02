Erster Storch im Oderbruch gelandet

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) In Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) ist am Freitagabend erstmals ein Storch gesichtet worden.

„Kurtchen Rotschnabel“ wie er in Bad Freienwalde genannt wird, gehört in der Regel zu den ersten Rückkehrern im Oderland.Es vermutet, dass er nicht Afrika, sondern im mediterranen Raum wie zumBeispiel Spanien überwintert, so dass der Weg nicht weit ist. Er hat sein Nest an der Ringstraße in Bad Freienwalde in Besitz genommen.

Pate für seinen Namen ist der DDR-Naturschutznestor Kurt Kretschmann (1914–2007), der in Bad Freienwalde lebte. Dieser gründete 1976 die Arbeitsgruppe „Weißstorch. In Rathsdorf bei Wriezenrichteteer 1978 in einem 200 Jahre alten Ziegelbrennofen, auf dessen Spitze Störche nisten,ein Storchenmuseum ein.