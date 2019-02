Am Puls der Zeit

Stefan Klug

(MOZ) Martin Rauch ist wieder da. Drei Jahre, nachdem er mit seiner Selbstenttarnung dachte, einen Krieg verhindern zu können, kehrt der Spion wider Willen auf die große Bühne zurück. In Angola hatte die Hauptverwaltung Aufklärung den jungen Mann geparkt, um ihm Knast in Ost oder West zu ersparen. Nun aber werden seine Fähigkeiten wieder gebraucht. Denn die DDR ist pleite und jedes Mittel recht, an Devisen zu kommen. Selbst wenn man dafür mit dem Klassenfeind kooperieren muss. Tante Leonora kennt da keine Skrupel und holt Martin aus dem Exil. Moralische Bedenken hat auch dessen Ex nicht, die mittlerweile im engen Führungszirkel der HVA angekommen ist. Dort, wo alte und neue Genossen nun verzweifelt schauen, wo die West-Mark zu holen ist. Aber auch auf der anderen Seite kommt die Weltanschauung erst an zweiter Stelle. So tun sich für Martin gleich vielerlei Betätigungsfelder auf, sogar in emotionaler Richtung.

Nachdem Staffel Eins buchstäblich wie eine Bombe bei Publikum und Kritik eingeschlagen ist, wollten die Macher alle Bedingungen für eine erfolgreiche Fortsetzung erfüllen. Doch bigger, better, faster, more funktioniert nicht immer. Hier geht der Schuss erstmal - wieder buchstäblich - nach hinten los. Denn statt im real existierenden Sozialismus oder dessen Pendant jenseits der Mauer, finden sich Helden und Zuschauer im Stellvertreterkrieg im südlichen Afrika wieder. Dies ist zwar die logische Vorbereitung für das, was dann kommt, wirkt aber insgesamt völlig überrepräsentiert. Hier wollte man ganz offensichtlich mal wie in amerikanischen Vorbildern ordentlich rumballern. Wer diese Durststrecke übersteht wird anschließend mit dem gewohnten Mix aus Zeitgeschichte, Fakten und Fiktion belohnt. Ein paar neue und durchaus interessanten Figuren bereichern die Geschichte, ebenso, wie man einen gewagten Blick in den Alltag der Schlapphüte auf beiden Seiten wirft. Das ist schon sehr unterhaltsam und meist auch recht glaubwürdig inszeniert. Lediglich der Soundtrack schwächelt ein wenig im Vergleich zum Vorgänger. Insgesamt aber eine Serie, die gewisses Suchtpotential besitzt.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 462 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Arne Feldhusen, Florian Cossen; Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth; D 2018