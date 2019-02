Jubiläum in der historischen Innenstadt

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Im wahrsten Wortsinn ist er ein „echter Renner“ geworden – der Firmen- und Teamlauf in Angermünde, zu dem der Verein X-Treme Uckermark in diesem Frühjahr nun zum fünften Mal einlädt.

119 Läufer-Namen aus insgesamt 31 Teams finden sich in den Protokollen der Laufpremiere aus dem Jahr 2015. Bereits elf Wochen vor der fünften Auflage, die am 3. Mai stattfindet, werden die Zahlen bei den Anmeldungen für 2019 übertroffen – mehr als 130 Läufer und Walker haben sich mit ihren drei- bis fünfköpfigen Mannschaften bereits jetzt eingetragen. Wer dies bis zum 28. Februar tut, kann in Sachen Teilnehmergebühr sparen, denn in den nächsten Wochen steigen sie sukzessive von derzeit 60 auf letztlich 100 Euro.

Der Gastgeber-Verein X-Treme Uckermark darf davon ausgehen, dass seine Lauf-Philosophie sehr gut angenommen wird. „Die Idee ist es, einen Anlass zu schaffen, um mit Freude in der Gemeinschaft zusammenzukommen. Der Ort für dieses Erlebnis ist die historische Altstadt von Angermünde“, heißt es auch in der diesjährigen Ausschreibung. Dass erstmals Anfang Mai auf die Sechs-Kilometer-Distanz gegangen wird (drei Runden von jeweils zwei Kilometern sind zu bewältigen) hängt damit zusammen, dass der obligatorische Wettkampftag, der dritte Freitag im April, diesmal Karfreitag ist.

Also ist die ganze Sache um zwei Wochen nach hinten verschoben worden, es bleibt aber bei der Startzeit von 19.30 Uhr an einem Freitagabend. In Dreier- bis Fünfer-Teams kann die Dis-­tanz absolviert werden, wobei der Teamcharakter dadurch zum Tragen kommt, dass für das Klassement die Zeit des dritten Zieleinläufers einer Mannschaft in die Wertung kommt.

Momentan sind die Veranstalter dabei, das kleine Jubiläum als Gesamtveranstaltung noch ein bisschen aufzuwerten. „Wir planen, nach dem Lauf und der Siegerehrung noch ein Konzert oder ähnliches auf die Beine zu stellen“, sagt Steffen Lenz von X-Treme. Da wird es zu gegebener Zeit noch konkretere Informationen geben. Jetzt ist zunächst die richtige Zeit, sich anzumelden (Mindestalter für Teilnehmer ist übrigens 14 Jah­re) und das Training zu intensiven. Die Ausschreibung verweist zwar darauf, dass mit sechs Kilometern eine Distanz gewählt worden sei, damit man „auch ohne großes Training und vielleicht sogar spontan teilnehmen“ könne – aber ein bisschen Vorbereitung kann für Ungeübte auf jeden Fall nicht schaden.

Ansonsten soll vor allem auch wieder das Fluidum des Abends mit zweimaligem Durchlauf des Start-/Ziel-Bereiches beflügeln.