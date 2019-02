Heißer Kampf an der Spitze erwartet

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Endlich rollt auch im Fußballkreis Oberhavel/Barnim der Ball wieder auf Rasen. In der Kreisoberliga verspricht die Rückrunde, die am kommenden Sonnabend beginnt, einiges an Spannung. Die ersten vier Teams liegen hier nur sechs Punkte auseinander – oder macht am Ende ein Außenseiter das Rennen?

Allen Barnimer Trainern der Kreisoberliga haben wir die folgenden vier Fragen gestellt: 1. Wie lautet Ihr Fazit der Hinrunde? 2. Ihr Ziel für die Rückrunde? 3. Wer steigt auf? 4. Welches Team hat Sie in der Hinrunde am meisten überrascht? Gerade bei den Favoriten gehen die Einschätzungen auseinander.

Tobias Robel, Trainer Rot-Weiß Schönow (33 Punkte/ 2. Platz):

1. Mein Fazit ist positiv. Wir haben aufgrund der vielen Verletzungen in der Hinrunde das Maximale rausgeholt und es ist so gekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir waren letzte Saison Dritter und wollten uns verbessern, das ist gelungen. Ich ärgere mich nur, dass wir im letzten Spiel gegen Mildenberg die Punkte liegen gelassen haben. Und natürlich schmerzt die Niederlage im Ortsderby gegen Zepernick.

2. Wenn sich uns die Chance bietet, wollen wir natürlich aufsteigen. Es wird ein enger Kampf unter den ersten vier Teams. Aber wenn wir verletzungsfrei bleiben, gut in die Rückrunde starten und den Willen aufbringen, haben wir gute Chancen.

3. Die ersten Vier können es machen. Leicht favorisiert ist für mich Zepernick. Die sind ein sehr eingespieltes Team, die boten bislang eine sehr konstante Leistung und haben sich mit der Rückkehr von Philip Opitz weiter verstärkt.

4. Die Konstanz von Zepernick hat mich überrascht. Und Oberkrämer. Die hatte ich stark eingeschätzt, aber dass die jetzt Erster sind, hätte ich nicht gedacht.

Dirk Opitz, Trainer Einheit Zepernick (Platz drei)

1. Wir sind schlecht gestartet mit nur einem Punkt aus vier Spielen, haben uns dann aber gefangen und einen recht ordentlichen Schlussspurt hingelegt.

2. Unser Ziel für die Rückrunde ist es, unter den ersten Fünf zu landen. Wenn wir Dritter bleiben wie derzeit, dann machen wir einen riesengroßen Haken an die Sache.

3. Ich denke, es wird Oberkrämer oder Schönow. Ich glaube nicht, dass Bötzow da noch reinschießt. Schönow hat die größte individuelle Qualität im Kader. Das ist schon eine Traumbesetzung. Dass uns einige als Favoriten sehen, überrascht mich. Ich sehe uns nicht ganz oben. Platz drei oder vier wäre super. Die Landesklasse käme vielleicht auch noch etwas zu früh für uns.

4. Die Überraschung der Saison ist für mich nach wie vor Blau-Weiß Leegebruch. Die haben sich bei uns in der Hinrunde ganz ganz stark gezeigt und ich könnte mir schon vorstellen, dass die vielleicht nochmal oben mit eingreifen können, aber eigentlich sind Schönow und Oberkrämer weg.

Daniel Lüß, Trainer Grün-Weiß Ahrensfelde II (24 Punkte/6. Platz)

1. Wir hatten in der Hinrunde keine optimale Vorbereitung, weil ich erst spät zur Mannschaft gekommen bin. Dementsprechend war es anfangs etwas holperig, aber dann lief es. Ich denke, mit Platz sechs können wir als Aufsteiger sehr zufrieden sein. Geärgert habe ich mich nur über das Spiel bei Preussen Eberswalde II, als wir nach einer 2:0-Führung noch 2:3 verloren haben und am Ende keiner so richtig wusste, wie das passieren konnte.

2. Mit Christian Gamradt und Hayato Yoshioka haben wir zwei Abgänge, die uns schon sehr schmerzen. Sportlich, aber auch mannschaftlich haben die sehr gut gepasst, ziehen aber leider beide um. Vorgenommen haben wir uns, unseren Tabellenplatz zu verteidigen. Wenn wir auf Platz sechs bis acht landen, ist das völlig ok.

3. Schwierig. Ich denke Schönow. Die haben mir am besten gefallen. Aber es ist schon sehr eng da oben.

4. Eigentlich hat mich meine eigene Mannschaft am meisten überrascht. Wie die sich reingekniet haben, das war schon beeindruckend. Ich habe vorher ein Team in der Kreisklasse trainiert. Da wollte ich immer, dass die zum Training kommen. Hier wollen es die Spieler selber und sind ehrgeizig, das macht super viel Spaß.

Ronny Heinrich, Trainer Preussen Eberswalde II (16 Punkte/12. Platz):

1. Mit der Hinrunde bin ich zufrieden. Für das, was vorher gelaufen ist, mit diesem ganzen Hin und Her, war es ok. Wir wollten ja eigentlich lieber in der 1. Kreisklasse spielen, aber das durften wir ja nicht. Es sind in der Hinrunde ein paar Spieler zurück gekommen, dazu kam noch etwas aus der A-Jugend und der 1. Männermannschaft dazu, so das wir es ganz gut hingekriegt haben.

2. Wir wollen weiter so kontinuierlich punkten, von Spiel zu Spiel gucken und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

3. Oberkrämer und Schönow erden das unter sich aus, denke ich. Zepernick spielt auch stark, aber ich glaube, einer der beiden ersten wird es.

4. Mich hat überrascht, dass Rüdnitz so weit unten steht. Die spielen eigentlich sehr attraktiven Fußball, von daher wundert mich das.

Christian Schramm, Trainer FSV Bernau II (14 Punkte/13. Platz)

1. Punktetechnisch bin ich nicht ganz zufrieden, spielerisch waren wir zeitweise richtig gut. Es war einfach die ganze Zeit ein Auf und Ab in der Saison. Wir sind eine ganz junge Mannschaft, da fehlt einfach die Konstanz.

2. Unser Ziel war von Anfang an der Klassenerhalt. Aber ich traue meiner Mannschaft Tabellenplatz sieben durchaus zu, vom Potential her passt das. Die Frage wird sein, was wir in der Rückrunde abgeben müssen an die erste Mannschaft, bei der das Personal ja sehr knapp ist.

3. Alle vier Mannschaften, die jetzt oben stehen, könnten es schaffen. Wenn alles gut läuft, wird es meiner Meinung nach aber Zepernick. Ich denke, das ist die Mannschaft, die es am meisten will und die den größten Biss hat. Im Spiel gegen uns haben die gezeigt, dass sie kratzen und beißen können, wenn es sein muss. Deshalb halte ich sie für stärker als Oberkrämer und Schönow.

4. Negativ überrascht bin ich von Rüdnitz/Lobetal. Dass es für sie schwer wird, war klar, aber dass es so drastisch wird, hätte ich nicht gedacht. Positiv überrascht bin ich von Zepernick.

Ulf Kerstan, SV Rüdnitz/Lobetal (8 Punkte/15. Platz):

1. Die Hinrunde ist gelaufen wie erwartet. Es war aufgrund der vielen Abgänge abzusehen. Dazu kommen die langen Verletzungen von Rico Dumke, Jan Gedenk und Tommy Behrendt. Das sind gravierende Ausfälle. Wir mussten ja auch die zweite Mannschaft abmelden, was uns sehr schwer gefallen ist. Auch dass Patrick Hamel nach Ahrensfelde gegangen ist, war natürlich ein Schlag für uns. Aber wir haben trotzdem den Kopf oben behalten. Immerhin haben wir sechs Spiele nicht verloren und mit etwas mehr Dusel hätten wir auch mehr holen können.

2. In der Rückrunde wird es nicht viel anders laufen für uns. Aber im Fußball kann alles passieren. Wenn es für den Klassenerhalt reicht, würde mich das sehr freuen. Die Motivation ist da, aber es wird verdammt schwer, da sind wir nicht blauäugig.

3. Oberkrämer hat Potential ohne Ende. Mal sehen, wie die aus der Winterpause kommen. Schönow traue ich es auch zu, die haben ja viele junge Leute vor der Saison geholt. Auch Zepernick wäre möglich, gerade jetzt, wo Philip Opitz zurück ist. Die sind in der Breite gut aufgestellt.

4. Ein bisschen enttäuscht bin ich von Kremmen, die mussten schon einige Abstriche machen. Positiv überrascht bin ich von Schönow und Zepernick. Auch dass Oberkrämer gleich so durchstartet, hätte ich nicht gedacht.