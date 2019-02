Hertha verliert zwei Punkte gegen Bremen

Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann gegen Werder Bremen einfach nicht gewinnen. Vor knapp 50 000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion trennten sich beide Teams 1:1.

Bis zur vierten Minute der Nachspielzeit schien Fußball-Bundesligist Hertha BSC gegen Angstgegner Werder Bremen gleich zwei negative Serien knacken zu können. Es stand 1:0 durch ein Tor von Davie Selke. Damit hätten die Berliner den ersten Heimsieg 2019 geschafft und nach zehn Partien mal wieder gegen Werder Bremen gewonnen.

Doch dann gab es noch einen Freistoß vor dem Hertha-Tor und Bremens Routinier Claudio Pizzaro glich zum 1:1 aus und sorgte für Frust unter den Berliner Anhängern im weiten Rund.

Bei den Werderanern vertraute Coach Florian Kohfeldt nach dem 4:0 gegen den FC Augsburg auf dieselben elf Akteure und auf ein offensives 4-3-3-System mit dem zentralen Stürmer Max Kruse.Bei Hertha nahm Trainer Pal Dardai im Vergleich zum 3:0 in Gladbach lediglich einen Tausch vor. Als Rechtsverteidiger fungierte Valentino Lazaro, für den Klünter wieder auf die Bank rückte. Dort saß auch Kapitän Vedad Ibisevic, der kurz vor Schluss bei einer Rudelbildung vor der Hertha-Bank Gelb sah und auf dem Feld vom zuletzt starken Davie Selke vertreten wurde. Auch das war keine der von Dardai im Vorfeld angekündigten Überraschung. Der Ungar hatte mal wieder eine Nebelkerze geworfen.

Auch auf dem Feld stocherten beide Mannschaften in der ersten Hälfte lange Zeitkräftig herum.Trotz der spielstarken Teams entwickelte sich nur wenig Spielfluss, weilkeines von beiden sich einen Fehler erlauben wollte.Und weil sowohlMilot Rashica für die Bremer als auch Herthas Angreifer Selke vor dem gegnerischen Tor den Ball verstolperten, mussten die Zuschauer bis zur 21. Minute auf den ersten Abschluss warten – und der war gleich krachend.Selke nahm einen perfekten getimten Heber von Kalou an, lief ein paar Schritte und donnerte den Ballan den rechten Pfosten.

Vier Minuten später machte es das Duo besser. Hertha konterte dabei im eigenen Stadion. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wird Kalou, der fast zweite Spitze spielte, auf die Reise geschickt. Der Ivorer, vom Ex-Herthaner Sebastian Langkamp nicht richtig angegriffen, passte zu Selke, der den Ball anWerder-Schlussmann Jiri Pavlenka vorbei zum 1:0 einschob. Nun war Hertha eindeutig der Herr im Haus undgewann fast doppelt so viele Zweikämpfe wie die Bremer. Immer wieder fanden Marko Grujic, Ondrej Duda und Valentino Lazaro spielerische Lösungen im Mittelfeld.

Nur eine Tor wollte nicht gelingen. Die beste Möglichkeit ergab sich, als Duda den Ball per Freistoß aus 25 Metern an die Latte jagte (38.). Die Überlegenheit der Berliner nahm mit jeder Minute zu. Ein Torschussverhältnis von 6:1 zur Pause war ein deutliches Indiz. Ein höherer Vorsprung wäre für das Team von Trainer Pal Dardai durchaus verdient gewesen.

Nach dem Wechsel intensivierten die Gäste ihre Bemühungen in der Offensive. Gleichwohl blieb der Ertrag überschaubar. Bis auf einen Schuss aus spitzem Winkel von Rashica in die Arme von Jarstein drohte der Hertha keine Gefahr. Die Berliner mussten allerdings nach 57. Minuten auf den angeschlagenen Jordan Torunarigha verzichten, der zuvor die linke Abwehrseite dicht gemacht hatte. Für ihn kam aber nicht Nationalspieler Marvin Plattenhardt, sondern Mittelfeldkämpfer Per Skjelbred.

Hinten sicher agierten die Platzherren im Vorwärtsgang allerdingsnicht konsequent genug, um selbst für Unsicherheit bei den Bremern zu sorgen. Bestes Beispiel war ein Solo des starken Duda, der aber zu lange dribbelte, statt den Abschluss zu suchen (59.). So nahm der Druck von Werder immer mehr zu, auch weil sich die Berliner zu wenig um Entlastung bemühten.

Fast wirkte es so, als ob das Team um den Ausgleich bettelte. Und die Bremer verstärkten mit Kevin Möhwald und Joshua Sargent die Offensive. Allerdings blieben die Bemühungen der Gäste bis zum Schluss nicht von Erfolg gekrönt. Bis der eingewechselte 40-jährige Claudio Pizarro mit dem letzten Schuss der Partie einen Freistoß unter der Mauer durch zum 1:1 versenkte und die Herthaner bis ins Mark traf. „Wir haben heute zwei Punkte verloren“, ärgerte sich Selke.