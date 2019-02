Rieselfelder "reinigten" die Stadt

So wurden in den 1920-er Jahren beispielsweise Abwässer in der Zollbau-Siedlung Görden verregnet. © Foto:

Manfred Lutzens

Brandenburg Wer bei seinem Wochenendausflug in Richtung Malge bzw. Buckaubrücke die Alte (Magdeburger) Heerstrasse passiert, wird die riesigen Flächen, die sich auf der linken Seite erstrecken, eher unbeachtet lassen. Aber dort, wo Gräser, Büsche und vereinzelt Bäume das ohnehin karge, 2013 von einem Flächenbrand erfasste Areal bestimmen, erstreckten sich die einst für unsere Heimatstadt so unverzichtbaren Rieselfelder. Im Neustädtischen Forst beginnen sie wenige hundert Meter vom Ortsteil Wilhelmsdorf entfernt und dehnen sich zwischen besagtem Heerweg, der Buckau und der Kolonie Wendgräben auf immerhin 110 Hektar aus.

Mit Weitsicht hatten die Stadtväter jener Zeit eben nicht nur für den Bau eines Wasserwerkes gesorgt (siehe BRAWO vom 10.2.2019), sondern schon 1896 per Beschluss für Brandenburg die Schwemmkanalisation mit entsprechendem Rieselfeldbetrieb in Aussicht gestellt. Und bereits 1898, also vor mittlerweile gut 120 Jahren, nahm dann dieses neuartige System mit Pumpanlagen und Filtration seine Arbeit auf. Nun konnten schrittweise die vorhandenen hygienischen Missstände und Belästigungen - speziell was die oftmals üblen Gerüche betraf -, beseitigt werden. Denn bislang liefen Wirtschafts- und Niederschlagswässer aus der Stadt mit ihren fast 46 000 Einwohnern in nur teilweise geschlossene, zu beiden Seiten der Straßen liegende Rinnsteine ab. Von dort aus nahmen diese ihren Weg in die zahlreichen Wasserläufe Brandenburgs.

Der neuartige Rieselbetrieb an der südwestlichen Peripherie Brandenburgs bewährte sich alsbald sehr gut. Ja, er erwies sich zudem in der Folgezeit auch als überaus ertragreich. Speziell traf das für die landwirtschaftliche Nutzung entlang der alten Heerstraße zu. So wurden vor allem Gemüsekulturen aufgezogen. Und das immerhin bis in die 1970-er Jahre, damals dann vom Volkseigenen Gut Wendgräben bzw. Klein Kreutz. In den einstigen Brandenburger Vorortsiedlungen, die zu Beginn der 20-er Jahre und danach auf dem Görden („Komponisten“ - und „Blumenviertel“) sowie am Stahlwerk entstanden, wurden überdies versuchsweise dezentralisierte Entwässerungsanlagen errichtet. Gleichzeitig sorgte man dort mit ausgeklügelten Systemen für ein Verregnen der Abwässer. Inzwischen aber haben die beiden vorgenannten Stadtteile, die sich mittlerweile enorm ausdehnten, längst eigene Pumpwerke. Die ausgedehnten Rieselfelder waren aber immerhin über ein Dreivierteljahrhundert unverzichtbar.

Eine neue Etappe der gesamten Abwasserbehandlung begann mit dem Bau des Klärwerkes unweit der heutigen B 1 an der Abzweigung nach Briest. Mit seiner Inbetriebnahme 1973 - voraus gingen vielerlei Funktionsproben der leistungsfähigen Anlagen und Becken -, war auch rechtzeitig das neue Hauptpumpwerk an der Bauhofstraße samt der erforderlichen Haveldüker fertiggestellt worden.

In gewissem Umfang, jahreszeitlich jedoch recht unterschiedlich, nutzte man zudem weiterhin noch die inzwischen „betagten“ Rieselfelder, die stets einen wahrlich unangenehmen Geruch verbreiteten. In der zweiten Hälfte der 1960-er Jahre etablierte sich dort eine Kompostierungsabteilung des damaligen volkseigenen Stadtwirtschaftsbetriebes. Unter Regie des auf diesem Gebiet Pionierarbeit leistenden Erich Hoppe wurde nun erstmals aus dem Haushaltsmüll der Brandenburger unter Zusatz von Niedermoortorf - beispielsweise gewonnen im Heiligen See bei Kirchmöser-, sowie Klärschlamm und anderen Stoffen eine viel begehrte Komposterde aufbereitet. Abnehmer waren vornehmlich allem die damaligen großen gärtnerischen Produktionsgenossenschaften in der Region.

Diese einst von der Stadtwirtschaft genutzte Fläche dient seit geraumer Zeit einigen Unternehmen (u. a. der Firma Lubitz) als Betriebshof. Nur noch in sehr begrenztem Umfang behielt das Rieselfeld als Behandlungsanlage für Abwässer aus der näheren Umgebung gewisse Bedeutung. Unterdessen wurde das Klärwerk Briest entsprechend den steigenden Anforderungen längst komplett saniert. Seine Tageskapazität erreicht bei Trockenwetter 9 000 Kubikmeter, immerhin bis zu 33 000 qm sind es bei Regenwetter. Inzwischen ist die dorthin führende Abwasserdruckleitung fast 80 Kilometer lang; das Hauptpumpwerk befindet sich in der Bauhofstraße. Misch- bzw. Schmutzwasserrohrsysteme erstrecken sich über insgesamt 227 km, hinzu kommen 113 km Regenwassersammler sowie 4 km begehbare Kanäle. Fortlaufend bemühen sich die Experten der zu den Stadtwerken gehörenden BRAWAG um modernste Technik beim fachgerechten Entsorgen. Das reicht bis hin zu leistungsfähigen Geruchsschutzanlagen. Zudem nutzt man den Klärschlamm zur Biogasgewinnung für den Energiebedarf des Betriebes, ehe diese Rückstände dann nach ihrem Entwässern den Weg in die Landwirtschaft nehmen. Erwähnt werden soll in dem Zusammenhang, dass nach weiteren Anschlüssen an das zentrale Leitungssystem mittlerweile nur noch ein relativ geringer Teil von Abwässern aus Brandenburger Haushalten individuell in Sammelgruben bzw. Kleinkläranlagen geleitet wird.

Übrigens, hochtrabende Pläne irgendwelcher Investoren, auf den altehrwürdigen Rieselfeldern gar einen „Alpen-Fun-Park“ zu entwickeln, haben sich vor nunmehr 15 Jahren als Seifenblasen erwiesen.