Beste Straßenfußballer der Uckermark gesucht

Uwe Werner

Prenzlau (MOZ) Am 2. April macht die Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour in der Uckerseehalle der Kreisstadt Station. Sie steht unter dem Motto „fairstärken – fairhandeln – fairantworten – fairlieben“. Aus gutem Grund: Fairplay sei beim Straßenfußball Ausgangspunkt und Ziel jedes Spiels. Ebenso „bei den Projekttagen und Workshops an den Partnerschulen, die fest zu unserem Tourprogramm gehören“, sagt René Tretschok von der Deutschen Soccer-Liga.

Diese organisiert in bewährter Weise auch 2019 das große Straßenfußball-Turnier für Kinder und Jugendliche. „Unser sportpädagogisches Projekt ist zu einem der größten Deutschlands geworden. Gleichzeitig richten wir damit die Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball aus“, berichtet Tretschok. „Gespielt wird drei gegen drei im Soccer-Court. Die Teilnahme ist kostenlos. Unsere einzige Vorgabe ist, gemeinsam einen coolen Teamnamen zu finden“, fügt er hinzu.

Prenzlau ist in diesem Jahr mit der Grabow-Gesamtschule als Projektschule dabei. Zudem findet in der Uckerseehalle am 2. April das große Regionalturnier statt. Zu den treuen Unterstützern gehören die Sparkasse Uckermark und die Brandenburgische Sportjugend. „Wir starten heute mit der Werbung an den Schulen der Region. Die Waldhofschule in Templin sowie mehrere Schwedter Schulen haben schon signalisiert, dass sie dabei sein werden“, sagte Marcus Penke von der Sportjugend.

„Wir spendieren Sachpreise und Verpflegung für das Turnier. Außerdem werden wir jene Teams unterstützen, die sich für das Landes- und Bundesfinale qualifizieren“, versprach Sparkassen-­vorstand Thorsten Weßels.

Für die Organisatoren ist Fairplay „mehr als das Einhalten von Regeln auf dem Spielfeld. Wir möchten vielmehr auch dazu beitragen, dass Fairplay beim Sport ganz allgemein Ausdruck einer inneren Haltung ist. Wenn möglichst viele dabei lernen, die Menschen in ihrer Vielfalt zu achten und sich die Hände auch außerhalb des Spielfeldes reichen, haben wir viel erreicht“, sagte René Tretschok. Begonnen habe die Erfolgsgeschichte der Soccer-Tour 2010 mit rund 3000 Teilnehmern. 2018 hatten sich rund 22 000 Jungen und Mädchen an den Turnieren beteiligt – Rekord. In Prenzlau waren rund 60 Teams dabei.

Der ehemalige Bundesliga-Profi und Champions-League-Sieger René Tretschok gehört seit vielen Jahren zu den prominentesten Unterstützern der Tour. Inzwischen ist er Trainer mit der DFB-A-Lizenz und betreibt seit 1996 eine Fußball-Schule. Auch in der Uckermark war er bereits häufiger, so zum Beispiel bei Trainingslagern der Nachwuchskicker von Fortuna Schmölln und Rot-Weiß Prenzlau.

Die besten Teams des Prenzlauer Turniers qualifizieren sich für das brandenburgische Finale am 26. Mai im „Tropical Islands“. Das große Bundesfinale findet dann vom 24. bis 28. Juli in Prora auf der Insel Rügen statt.)