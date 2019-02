Volker Hugo hat Kultur im Blut

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) „Die Geschichte von Volker Hugo ist die eines Chamäleons“, heißt es im Promotiontext zu Volker Hugos Album „Songs For The New Generation“. Der 64-Jährige Wahl-Brandenburger hat sich damit einen großen Traum erfüllt, realisierte schon viele Träume und träumt emsig weiter. Volker Hugo ist West-Berliner, 1954 in Neukölln geboren. Trotzdem die Maultrommel sein ständiger Begleiter ist, er schon als Kind begeistert Gitarre und Klavier spielt, ab dem 14. Lebensjahr als Rockmusiker auf der Bühne steht und Jazz liebt, lernt er Industriekaufmann. Sodann versucht er sich am Studium der Musik- und alsbald Theaterwissenschaften, vertraut aber lieber seinen Talenten. Hugo gründet 1980 sein Game-Tonstudio, in dem sich – vom Berliner Senat subventioniert – aufstrebende Musiker Plattenaufnahmen leisten können. So wird der Hausherr Tonmeister und Produzent, Förderer und Dienstleister, Prellbock und Lehrer – und zur einflussreichen Szenegröße. Mit Bands wie UKW, Einstürzende Neubauten, Klaus Lage und 1. Futurologischer Congress schafft er Wegweisendes und lässt renommierte Studios aufhorchen. Bald dreht er bei Paragon, Hansa und Tangerine Dream an den Reglern, meistert Aufnahmen für Stars wie Roland Kaiser bis Nick Cave und ist zwischen Berlin, Luxemburg, London, New York unterwegs. Er geht mit Bands auf Tour, greift oft selbst in die Saiten, spielt Gitarrensolis ein, macht Musik für Film, Fernsehen und Werbung – und heuert beim Radio an: Musikredaktion bei RIAS 2, dann RTL-Radio Luxemburg. Nebenbei entdeckt er das Fernsehen für sich, wird Chef vom Dienst bei „Guten Morgen Deutschland“, „was Stress pur aber kunterbunt und total spannend war, aber auch viel Nachtarbeit“, erinnert sich Volker Hugo, der immer mehrgleisig fährt. Vor allem in den 1990er Jahren. Bald macht er auch Deutschlands erstes Talk-Radio, sorgt bei MTV für den guten Ton, lebt auf der Überholspur und erfindet sich im nächsten Jahrtausend neu. Der Berliner folgt dem Lockruf aus Brandenburg an der Havel, wird 2001 Geschäftsführer des Fontane-Klubs. Als solcher führt er die legendären Donnerstags-Partys ein, ist aber 2002 schon wieder verschwunden. Das Brandenburger Theater hat ihn abgeworben und als Orchester- und Veranstaltungsmanager eingestellt. Im selben Jahr wird er Mitbegründer und Gitarrist der Formation „Ulli und die grauen Zellen“, die es im Jahr auf bis zu 120 Konzerte bringt. Die Zeit für Fernsehprojekte wird da knapp und seine Mitwirkung an der SAT1-Kochsendung mit Kolja Kleeberg sein gutes TV-Ende. Mit 60 hofft er ruhiger zu werden, will sich auf Solomusik und sein in der Neustadt-Wohnung eingerichtetes Tonstudio konzentrieren. Drum geht er 2016 beherzt in den Ruhestand und lässt der im Jahr zuvor erschienenen EP Ende 2018 sein erstes Solo-Album folgen. „Es muss ja weitergehen. Das ist der Kick. Man lotet seine Grenzen aus“, sagt Hugo. Auf „Songs For The New Generation“ präsentiert er sich als großartiger Gitarrist und weltgewandter Songwriter, der inhaltlich modern ist und musikalisch Funk, Jazz, Blues und Rock paart. So wirkt das Album etwas aus der Zeit geraten, was Volker Hugo als experimentierfreudigen Spät-68er auszeichnet. „Ich hab‘ einfach Spaß daran. Ich weiß aber auch, dass meine Musik ein Nischenprodukt ist. Und dennoch wäre es toll, sich eines Tages selber im Radio zu hören. Erfolg macht noch mehr Spaß“, gesteht der rastlose Musiker. Immerhin Trailer gab es zum Album schon im Hörfunk, schließlich hat Hugo noch viele Kontakte. Eine wachsende Fan-Schar muss er sich erst noch erspielen. Der Fontane-Klub wär‘ perfekt fürs erste Solo-Live-Konzert…