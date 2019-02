Streit um Seniorenheimkosten

Olaf Gardt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der geplante Neubau eines Seniorenheimes in Eisenhüttenstadt ist einen Schritt weiter. Der Kreistag hat per Beschluss die Verwaltung beauftragt, die zur Umsetzung nötigen Beschlüsse zu fassen und die Geschäftsführung der kreiseigenen Seniorenheime gGmbH beim Abschluss der für den Bau und Betrieb beschriebenen Verträge zu unterstützen.

Das Vorhaben hat im Kreis eine breite Mehrheit. Einwände gibt es nur von der Fraktion BVB/Freie Wähler. Fraktionschef Philip Zeschmann kritisierte auf der Sitzung erneut, dass Bau und Betrieb nicht öffentlich ausgeschrieben worden seien. Dies sei rechtswidrig. Außerdem kritisierte er die hohen Kosten. Die Kreisverwaltung geht in der Erläuterung des Beschlusses davon aus, dass man für 48 der 72 Gesamtplätze des Heims einen Investitionszuschuss in Höhe von 4,8 Millionen Euro zahlen müsse. Das Geld könne aus den liquiden Mitteln des Kreises genommen werden. Alternativ sei die Aufnahme von Investitionskrediten möglich. Mit der Förderung soll der Kostensatz zur Refinanzierung der Baukosten auf 9,95 Euro gesenkt werden, ein Voraussetzung, damit auch Menschen mit geringem Einkommen einen Platz in dem Heim erhalten können. Ohne Kreisförderung würde der Investitionskostensatz bei 21,25 Euro pro Platz und Tag liegen.

Genau diese Höhe kritisiert Zeschmann. Sie liege weit über dem bundesweiten Schnitt, Nordrhein-Westfalen liege als das teuerste Bundesland bei 17 Euro pro Tag und Platz. Der dritte Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass auch der Standort noch nicht klar sei. Deshalb, das schreibt auch die Verwaltung, seien in den Investitionskosten auch noch keine Grundstücks- und eventuellen Erschließungskosten berücksichtigt.

Der Kreistag bügelte die Einwände ab. Mathias Papendieck (SPD) warf Zeschmann vor, dass er mit seinen Wiederholungen langweile. Dem pflichtete auch Artur Pech (Die Linke) bei, der zudem darauf verwies, dass man über die Zuschüsse selbst noch gar nicht befinde.

Das städtische Seniorenheim in Eisenhüttenstadt unterliegt bis Oktober 2021 einer Zweckbindung, da es ebenfalls mit Fördermitteln geschaffen wurde. Allerdings wird der Zustand als so schlecht eingestuft, dass ein Neubau sinnvoller als eine Sanierung sei. Die städtische Gesellschaft, die für das Haus verantwortlich ist, ist dazu aber offenbar finanziell nicht in der Lage. Deshalb hatte sich die Stadt an den Kreis gewandt. Die Verwaltung hat sich dafür ausgesprochen, in Eisenhüttenstadt ein Heim in öffentlicher Trägerschaft vorzuhalten. So wie er es mit der Seniorenheime gGmbH bereits in Fürstenwalde und Beeskow tut. (gar)