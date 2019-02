Eine schwere Nacht für Oskar

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen Schock erlebte ein junger Mann am Donnerstagabend in der Luckauer Straße, dessen Hund gebissen wurde. Der Halter des attackierenden Hundes ist unbekannt. Die Dunkelziffer vom Land als aggressiv eingestufter Rassen in der Stadt wird als hoch eingestuft. Doch die Gefahr liege woanders, meint ein Experte.

„Halten Sie ihn gut fest“, sagt Tierärztin Stefanie Gasche am Donnerstagabend um 23 Uhr in Jacobsdorf zum besorgten Halter Christian Budschigk, der seinen belgischen Schäferhund-Mischling Oskar fest in den Arm nimmt. Dessen tiefe Wunde am Hals wurde vor wenigen Minuten behandelt. Die Routine, mit der die 32-Jährige dem Hund Antibiotika in die Seite spritzt, ist ihr anzumerken. Nach einem kurzen Hundejaulen ist es geschafft.

Die Vorgeschichte: Nina Heitner war am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr mit dem Hund ihres Freundes in der Luckauer Straße unterwegs, als dieser in den Hals gebissen wurde. Die junge Frau hat es erst bemerkt, als sie zurück in ihrer Wohnung war. Den Halter und die Rasse des attackierenden Hundes konnte sie in der Dunkelheit nicht erkennen.

Doch es kann in Frankfurt durchaus dazu kommen, dass ein als aggressiv eingestufter Hund zubeißt. Diese werden oft als Mischlinge getarnt. Fünf Hunderassen sind in Brandenburg verboten: Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier sowie deren Kreuzungen. Neben den „unwiderleglich gefährlichen“ Hunden gibt es noch 13 Rassen, die als „widerleglich gefährlich“ gelten. Diese Tiere müssen von einem Sachverständigen begutachtet werden, der attestiert, dass sie nicht aggressiv sind. In Frankfurt sind zurzeit 42 dieser Hunde registriert. Ab einer Schulterhöhe von 40 Zentimetern beziehungsweise einem Gewicht von 20 Kilogramm müssen sie einen Chip tragen.

Knapp 3070 Hunde sind in der Stadt gemeldet, die meisten von ihnen sind harmlos. Doch gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Bußgeldstrafen in Höhe von bis zu 1500 Euro wegen der Haltung verbotener Hunderassen, teilt Kora Kutschbach, Pressereferentin der Stadt Frankfurt mit. Ein Grund könnte sein, dass auf der anderen Seite der Oder verbotene Rassen auf Märkten angeboten werden. Zoll und Bundespolizei kontrollieren stichprobenartig an der Grenze. „Häufiger Anlass dafür sind oft Hinweise von Tierschützern“, sagt Kutschbach. Im Anschluss an die polizeiliche Sicherstellung der widerrechtlich eingeführten Hunde würden sie von der Stadt im Tierheim untergebracht und versorgt. So wurden im vergangenen Jahr zwölf Hunde untergebracht, die aufgrund ihrer Rasse oder ihres Verhaltens als gefährlich gelten.

Der Verdacht liegt nahe, dass es weit mehr solcher Hunde in der Stadt gibt. „Ich habe in meiner Tierpension auch schon Hunde gehabt, die als Boxermischling gemeldet sind – aber jeder, der Ahnung hat, sieht, dass es eine verbotene Rasse ist“, verrät Tierpensionsleiter und Hundetrainer Dirk Egerer. Er sehe in Frankfurt „an jeder Ecke“ Listenhunde. Aber: Für ihn hängt die Gefahr nicht von der Rasse ab. „Es ist vielmehr eine Frage der Erziehung“, betont Egerer.

Angriffe von Hunden auf Menschen sind ohnehin selten in Frankfurt. Im vergangenen Jahr kam es zu fünf Fällen, die gemeldet wurden, teilte Kutschbach, eine Sprecherin der Stadt, mit. Im Jahr davor belief sich diese Zahl auf drei Angriffe. Doch: „Es wird angenommen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt“, so Kutschbach.

Zurück beim Tierarzt: Oskar hat es überstanden. Die Wunde blutet noch, aber eine Salbe sollte die Heilung beschleunigen. „Es war eine ordentliche Bisswunde, ich hoffe sie verheilt gut“, sagt Budschigk und streichelt Oskar. Wenn er den Halter des Angreifers doch ausfindig machen sollte und ihn beim Ordnungsamt meldet, dann kann er zu einer Auflage verpflichtet werden. „Für manche Besitzer wäre ein Sachkundenachweis angebracht“, meint Hundetrainer Dirk Egerer. Betroffenen rät er deswegen, jeden Vorfall beim Ordnungsamt zu melden.