Narren spalten sich zum 55. Geburtstag

Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Der Falkenberger Carnevalclub (FCC) feiert in dieser Session den 55. närrischen Geburtstag. Ingrid Zein, fleißige Chronistin des des Clubs, hat eine Fülle an Material gesammelt, das Einblick in den ältesten Karnevalsverein der Region gibt.

„Wir sind der älteste Verein, die anderen haben uns alles abgeguckt“, zitiert Ingrid Zein Wolfgang Schulze. Der ehemalige Lehrer, Kreisschulrat und spätere Gästeführer in Bad Freienwalde, der im Mai 2017 im Alter von 78 Jahren verstarb, gilt als Gründungsvater des Falkenberger Carnevalclubs. Dieser bildet ein Alleinstellungsmerkmal, weil er zuerst als Sektion und dann als Abteilung des Falkenberger Sportvereins „Theodor Fontane“ geführt wird.

Wolfgang Schulze brachte die Idee von Kappenabenden aus Erfurt mit, wo er 1956 bis 1959 studierte. „Dort gab es viele Karnevalsvereine und einen richtigen Straßenkarneval“, sagte Wolfgang Schulze, damals Ehrenmitglied des FCC, zum 50. Jubiläum des Vereins gegenüber der MOZ. Durch ihn schwappte die Karnevalswelle bis Falkenberg und anschließend über den gesamten Landkreis Bad Freienwalde. Insgesamt neun Vereine gab es damals. Außer denen in Bralitz und Leuenberg sind auch heute noch alle aktiv und kommen als „Närrische Sieben“ am Rosenmontag im Kurtheater zusammen.

Im November 1964 war die Geburtsstunde des FCC. „Den Sportverein plagten damals finanzielle Probleme“, berichtet Ingrid Zein. Durch den Eintritt bei den Kappenabenden sollte Geld in die Kasse kommen. „Dieser Plan ging voll auf“, so Ingrid Zein, die vor exakt 40 Jahren als Tänzerin zum FCC stieß. Die ganze Familie ist vom närrischen Fieber infiziert. Ihr Mann Norbert Zein war lange Vorsitzender und ist jetzt Ehrenvorsitzender. Sohn Dominik ist heute Stellvertretender Präsident.

Seit vergangenem August steht Peter Schüssler den Falkenberger Narren vor. Ingrid Zein bedauert, dass sich die Gemeinschaft derzeit in einer Krise befindet. Denn nicht allen Mitgliedern sei zu vermitteln, dass sich der FCC unter dem Dach des Sportvereins wohlfühlt. „Wir sind versichert und haben gut ausgebildete Übungsleiter“, nennt die Chronistin die Vorteile. Dies sei aber besonders den jüngeren Mitgliedern nicht zu vermitteln. Einige seien dabei sich vom FCC zu lösen und einen eigenen Kruger Karnevalsverein zu gründen.

Kruge ist die heimliche Heimat des FCC. Denn seit 21 Jahren werde Karneval im Kulturhaus Kruge gefeiert. Ursache dafür sei der Umbau des Hotels zum Falken zur heutigen Amtsverwaltung. Dort gab es zwei Säle, einen größeren und einen kleineren, die durch eine Freitreppe miteinander verbunden waren.

Den Karnevalsverein prägt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Er bietet den Zuschauern im November und Februar unterschiedliche Programme. „Wir können doch nicht das Programm wiederholen und die Gäste langweilen“, sagt Ingrid Zein. Die Vorbeitung auf das neue Programm „Wir sind so schön wie noch nie, der FCC in der 55. Galaxie“ laufen auf Hochtouren. Der Rentnerfasching findet am 23. Februar, der Kinderfasching am 24. Februar statt. Beide Partys beginnen je um 14.33 Uhr im Kulturhaus Kruge. Die Hauptveranstaltung folgt dann am 2. März um 19.33 Uhr.