Nach Zwangsräumung auf der Straße

Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Traurige Gesichter in der Strandstraße: Ein Gerichtsvollzieher hat das Seehotel am Freitag geschlossen. Zehn Angestellte verlieren ihre Arbeit. Für das Wochenende sei das Hotel ausgebucht gewesen, berichtet der Chef. Die Gäste müssen sich nun anderweitig umsehen.

Kurz nach elf Uhr am Freitag stehen vielen der Mitarbeiter des Seehotels am Südhorn Tränen in den Augen. In einem der Seminarräume hat Hotelbetreiber Joachim Knoth seine Angestellten um sich versammelt. „Ich rate euch, dass ihr euch möglichst schnell bei der Arbeitsagentur meldet“, sagt er. Denn in dem Hotel in der Strandstraße in Wendisch Rietz gibt es für sie keine Zukunft mehr – und auch nicht für das Hotel, zumindest in seiner bisherigen Form.

Mit in der Runde steht ein Gerichtsvollzieher, der vom Amtsgericht Fürstenwalde bestellt ist. Sein Auftrag: Das Hotel wird zwangsgeräumt. Eine halbe Stunde haben die Mitarbeiter nach der kurzen Ansprache von Knoth noch Zeit, ihre persönlichen Sachen aus dem Haus zu bringen. Aus dem Seiteneingang tragen sie Kisten. Dann dürfen sie nicht mehr hinein, auch den Parkplatz müssen sie verlassen. Überwacht wird das Ganze von der Polizei, die mit zwei Fahrzeugen angerückt ist. Die Filiale der Bäckerei Dreißig im Haus ist zu diesem Zeitpunkt bereits verwaist.

Der Gerichtsvollzieher hat danach noch bis in den Nachmittag zu tun. Denn auch die Zimmer des Hotels, die belegt sind, müssen geräumt werden. Die Besatzung eines Autos aus Sachsen-Anhalt, das vor dem Hotel vorfährt, macht unverrichteter Dinge wieder kehrt. Aus der geplanten Übernachtung im Seehotel am Südhorn wird für sie nichts. Anderen wird es am Wochenende ähnlich ergehen. „Unsere 35 Zimmer waren ausgebucht“, sagt Knoth, der seinen Gästen nun absagen muss.

Einen ersten Beschluss zur Zwangsräumung des Hotels habe es bereits Ende vergangenen Jahres gegeben, sagt der Direktor des Amtsgerichts Fürstenwalde, Sylvio Seidel. Einem Vollstreckungsschutzantrag des Hotelbetreibers sei zunächst stattgegeben worden. Dann aber kam der neue Termin für Freitag. Knoth hat ihn seit etwa drei Wochen gekannt, wie er sagt. Warum er seinen Gästen dann nicht längst abgesagt habe? „Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung Erfolg habe“, sagt er. Doch er hat sich getäuscht, diesmal wird die Zwangsräumung umgesetzt. Sie fußt auf einer Entscheidung, die das Landgericht Frankfurt (Oder) bereits 2017 getroffen hat, wie Amtsgerichts-Direktor Seidel sagt. Beim Landgericht ist am Freitag für Nachfragen zu dem Fall niemand mehr zu erreichen.

Die Zwangsräumung erfolgt auf Antrag eines Gläubigers. Laut Seidel ist das die AGM Scharmützelsee GbR. Das Unternehmen des Ehepaars Astrid und Gerd Müntz aus Bad Saarow hat das Hotel in den Jahren 2010/11 errichtet, für 2,4 Millionen Euro, davon die Hälfte Fördermittel, wie die beiden damals mitteilen. Anfangs betreiben sie das Hotel selber, ein Jahr später übernimmt es Knoth, zunächst als Pächter. Dann soll es zum Kauf kommen. Knoth sagt, er habe die Kaufsumme längst auf ein Notarkonto überwiesen. Astrid und Gerd Müntz sind am Freitag für Nachfragen nicht erreichbar.