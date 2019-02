Fernsprechersäule soll bleiben

Ulf Grieger

Neutrebbin (MOZ) Die Gemeindevertreter von Neutrebbin haben den Antrag der Telekom abgelehnt, den öffentlichen Fernsprecher vor der Kaufhalle abbauen zu dürfen. Ohne Genehmigung zum Abbau muss die Telekom den Fernsprecher weiterhin vorhalten.

Öffentlicher Fernsprecher? Jüngeren Zeitgenossen wird dieser Begriff schon nicht mehr viel sagen. Es handelt sich dabei um Telefone, die öffentlich zugänglich sind und die mittels Münzen oder Telefonkarte (auch das ein aussterbender Begriff) nutzbar sind. Sie verfügen über kein Display zur Anzeige von Internetseiten, können keine Marschroute über Google-Maps vorgeben und erlauben keine Chats in sozialen Netzwerken. Aber sie haben den Vorteil, relativ störungsfrei auch bei allgemeinen Netzausfällen der Mobilfunkanbieter und Witterungsunbilden zu sein. Soweit sie nicht durch Vandalismus zerstört sind, können sie in Notlagen sofort über die Rufnummer 112 und 110 kostenlos genutzt werden.

Dies war der entscheidende Punkt für die Gemeindevertreter von Neutrebbin, um die Nachfrage der Telekom generell abzulehnen. „Für den Notfall brauchen wir das Telefon auch in Zukunft“, machte Bürgermeister Werner Mielenz in der Gemeindevertretersitzung deutlich. Da gab es von den Abgeordneten keinen Widerspruch.

Für die Telekom werden die ortsgebundenen Fernsprecher unrentabel. Telefone, deren monatlicher Durchschnittsumsatz unter 50 Euro liegt, werden von der Telekom abgebaut, sofern die Zustimmung der Gemeinde vorliegt. Wegen der „Grundversorgung im Bereich öffentliche Telefonie“ muss die betroffene Kommune zustimmen und die Bundesnetzagentur informiert werden. In Neutrebbin gibt es nur eine einfache Telefonsäule. Ein solches Basistelefon ist kostengünstiger als eine Telefonzelle. Es braucht keine Stromversorgung, ist nicht in einer Zelle untergebracht und hat keine Verkleidung. Der Nachteil ist allerdings, dass der Benutzer ohne Zelle und Verkleidung auch nicht vor Wind und Wetter geschützt ist. Außerdem kann das Basistelefon nur mit Telefon- und Geldkarten bedient werden. Nur rund 17 000 davon gibt es noch in Deutschland. Die millionenfache Verbreitung der Mobiltelefone lässt diese Zahl immer weiter schrumpfen.

Im Kolonistendorf wird der Erhalt der Fernsprechersäule begrüßt. Zumal ihr zentraler Standort vor der Kaufhalle auch gut im Sichtfeld der Anwohner liegt und damit Vandalismus leichter entdeckt werden kann. „Ich finde es gut, wie die Gemeindevertreter entschieden haben“, sagt Gerhard Prietzner, 86-jähriger Anwohner der Hauptstraße. Und das, obwohl seine Frau auch ein Handy besitzt und seine Familie nach der Wende vor 30 Jahren auch einen Festnetzanschluss bekam. „Vorher mussten wir ja zum Telefonieren immer bis zur Post vorlaufen“, erinnert er sich. Und wegen des Andrangs während der Öffnungszeiten hieß es dort stets: „Fasse dich kurz!“