Wahlbehörde der Stadt sucht noch Wahlhelfer

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Wahlbehörde in Bad Freienwalde sucht Wahlhelfer für die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai. Anja Neumann-Körber benötigt jeweils acht bis neun Wahlhelfer für jedes der zwölf Wahllokale in Bad Freienwalde. Besonders hoch sei der Bedarf mitten in der Kernstadt. Eingesetzt werden alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Anja Neumann-Körber ist sich bewusst, dass diese Wahl sehr anstrengend sein wird. Denn ausgezählt werden Europawahl, Kreistag, Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeirate.

Dennoch appelliert sie an die Bürger, sich zu melden. Die Kommunalverfassung sieht notfalls Zwangsverpflichtungen vor. Davon möchte sie aber keinen Gebrauch machen.