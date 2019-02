Wahlwerbung nun gebührenfrei

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Die Gemeindevertreter von Letschin haben am Donnerstag einen Schlussstrich unter ihren Versuch gezogen, mittels der Straßensondernutzungsgebührensatzung die Politiker auf die unzureichende Finanzausstattung ländlicher Gemeinden aufmerksam zu machen. Nachdem die Gemeinde Letschin die Wahlwerbung an den kommunalen Straßen gebührenpflichtig gemacht und wie jede andere Werbung auch als Sondernutzung eingestuft hatte, gab es insbesondere seitens einiger Landtagsabgeordneter Proteste. Dies führte dazu, dass der Landtag Brandenburg rasch die gesetzliche Grundlage so veränderte, dass Wahlwerbung künftig gebührenfrei bleiben müsse. Hauptargument der Gegner der Sondernutzungsgebühren für Plakatwerbung von Parteien war, dass damit die Ungleichbehandlung von Kandidaten nach ihren finanziellen Möglichkeiten entstehen könnte.

Die Gemeindevertretung von Letschin hatte in diesem Zusammenhang gefordert, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz dem verfassungsmäßig gesicherte „Konnexitätsprinzip“ entsprechen müsse. Das heißt, dass die Gemeinde in die Lage versetzt werden müsse, die ihr übertragenen Aufgaben auch finanzieren zu können. Bislang bemisst sich die Schlüsselzuweisung lediglich an der Einwohnerzahl. Die Letschiner forderten, dass im ländlichen Raum auch andere Kriterien, wie die Länge des Straßennetzes, berücksichtigt werden müssten. Bürgermeister Michael Böttcher kritisierte am Donnerstag, dass der Landtag in diesem Punkt nicht nachgebessert hat.