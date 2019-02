Landwirte als Naturschützer

Matthias Henke

Menz Beim Schutz heimischer Flora und Fauna arbeitet der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land mit zahlreichen Landwirten der Region zusammen – im Rahmen des sogenannten Vertragsnaturschutzes.Die Flächen verteilen sich auf den gesamten Naturpark.

Insgesamt wurden 2018 zirka 105 000 Euro dafür ausgereicht. Es liefen 42 Vereinbarungen, die eine Fläche von insgesamt rund 195 Hektar betreffen. Darüber informiert Naturparkleiter Dr. Mario Schrumpf kürzlich in seinem Jahresbericht. Landwirtschaftsbetriebe wie die Agrar GmbH Rheinsberg (Extensivgrünland mit hohen Wasserständen), der Pferdehof Frankendorf (Extensivgrünland Schafdammgraben) und Stefen Schindel aus Lindow sowie auch Nebenerwerbslandwirte wie Norbert Krause aus Feldgrieben, Reinhard Brehe aus Güldenhof und Angela Zimmermann aus Zippelsförde (jeweils Beweidung) seien wichtige Partner in der Landschaftspflege auf Flächen, die meist sehr kleinteilig seien.

Von Bedeutung seien auch Einzelpersonen, ergänzt Schrumpf und nennt exemplarisch Richard Herten (Beweidung von Magerrasen mit Schafen) und Thomas Kaglow (Handmahd einer Orchideenfläche bei Altruppin). Vereine komplettieren das vielfältige Konglomerat der Partner in der Landschaftspflege. Dazu zählen unter anderem die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Handmahd der Orchiedeenwiese bei Kunsterspring), der Nabu-Regionalverband Gransee (Handmahd Kiesgrube Untermühle) und der Landschaftspflegeverein Norduckermärkische Seenlandschaft (Handmahd von Feuchtwiesen bei Zechlinerhütte und im Wummseegebiet) sowie andere Dienstleister wie ein Agrarservicebetrieb.

Neu als Partner des Vertragsnaturschutzes konnten 2018 unter anderem der Menzer Heiko Bergau, die Landwirtschaftsbetriebe von Robin und Joachim Kunkel aus Dollgow, der Förderverein „Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide“ sowie Jörg Loges aus Neulüdersdorf begrüßt werden. Bergau und Kunkels betrieben eine extensive Grünlandbewirtschaftung, der Förderverein „Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide“ zeichnet für die Handmahd der Orchideenfläche auf der Schleusenwiese bei Menz verantwortlich, Jörg Loges für den Beschnitt von 48 Kopfweiden bei Neulögow.

Die Zahl der abgeschlossenen Verträge, die betroffene Fläche und die ausgereichten Mittel stiegen in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich an. Waren es 2018 knapp 195 Hektar, auf denen gemeinsame Projekte realisiert werden, sind es 2013 55 Hektar gewesen. Damals existierten lediglich zehn Verträge. An jedem Partner wurden in jenem Jahr durchschnittlich 3 000 Euro ausgereicht. Verträge werden zum Teil auf neue Partner übertragen, wenn der bisherige Inhaber sich zur Ruhe setzt.

Als Partner des Naturschutzes wird indes auch die Kirche angesehen, wenn auch nicht im Rahmen des Vertragsnaturschutzes. Doch wird darauf hingewiesen, dass die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz (EKBO) eine Handreichung zur Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen veröffentlicht hat. Kirchengemeinden seien zum Teil Eigentümerinnen großer land- und forstwirtschaftlicher Flächen. Die Handreichung werbe dafür, bei der Verpachtung von Flächen durch Vergabekriterien und Vertragsgestaltung gezielt ökologische und soziale Aspekte zu berücksichtigen. Im Westen des Naturparks möchte der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land in Kooperation mit dem Kirchenkreis Wittstock-Ruppin ein Angebot entwickeln. Damit sollen Gemeindekirchenräte bei der Auswahl und Anwendung von Aspekten wie etwa Naturschutzmaßnahmen, Pflanzenschutz und Nachhaltigkeit unterstützt werden.

Der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land ist noch relativ neu auf der institutionellen Bildfläche. Er wurde erst vor zwei Jahren gegründet. Seine Grenzen reichen im Osten von Fürstenberg über Gransee bis nach Löwenberg und im Westen von Freyenstein über Heiligengrabe bis nach Neustadt und beinhalten auch einen Teil des Naturparks Westhavelland.