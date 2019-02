Julia Lehmann

Lienen/Oderberg (MOZ) Nein, die alten Unterlagen wandern nicht in den Müll, hatte Günter Sohns Enkel Patrick gesagt. Daraus entspann sich eine Suche nach den Vorfahren. Die Spur führt Günter Sohn zurück in seine mecklenburgische Heimat und nach Oderberg.

Als Günter Sohn den alten Grundbuchauszug in den Händen hielt, wollte er ihn und andere alte Unterlagen aus der Familie eigentlich schon wegwerfen. Sein Enkel Patrick (24) hielt ihn davon ab, verwies auf die Familiengeschichte. Der pensionierte Günter Sohn entwickelte plötzlich einen neuen Ehrgeiz. Er begab sich auf die Suche nach Verwandten.

1941 in Löcknitz (Mecklenburg-Vorpommern), dicht an der Grenze zur Uckermark, geboren, umgab Günter Sohn als Kind eine wechselhafte Geschichte. Der Vater holte ihn als 12-Jährigen zu sich nach Lienen (Nordrhein-Westfalen), in der Nähe von Osnabrück, wohin dieser nach Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in England gezogen war. „Da wirst du nicht gefragt“, sagt Günter Sohn.

In der Heimat zurückblieben die Mutter sowie drei Geschwister. Günter Sohn besuchte seine Familie so oft es ging in der damaligen DDR. Noch heute lebt er mit seiner Frau in Lienen, die Tochter gleich daneben. Einen Sohn hat er noch. Der Kontakt ist eng. Auch zu Enkel Patrick, der in Gießen studiert.

Aus seinen Recherchen weiß Günter Sohn, dass Karl Ernst Johannes Sohn, der Sohn vom Bruder seines Großvaters, in Oderberg beheimatet war und 1989 dort starb. „Vielleicht gibt es Nachkommen“, hofft Günter Sohn und freut sich über eine Kontaktaufnahme.

Sein Großvater, Gustav Adolph August Sohn, ist 1874 in Parmen (Uckermark) geboren worden. Dessen Bruder Hermann Wilhelm August Sohn ebenfalls. Mit einem Zeitungsartikel im Nordkurier hatte der gelernte Zöllner bereits einen Aufruf gestartet. Mithilfe der Märkischen Oderzeitung möchte er auch eventuelle Angehörige in Oderberg erreichen.

Körperliche beeinträchtigt, könne er sich nicht selbst vor Ort auf die Suche begeben. Seiner aufgeschlossenen, kommunikativen Art schadet das nicht. „Ich telefoniere viel.“ In der näheren Umgebung könnten zudem auch Nachfahren seiner Urgroßeltern, Karl Friedrich Wilhelm Sohn und seiner Frau Friederike Wilhelmine Blum leben. Er hoffe, dass es Angehörige gibt, die noch leben.

Erschwerend bei seiner Suche, die Günter Sohn vor allem über Standesämter angeht, sei, dass der Nachname Sohn derart häufig auftaucht. Dennoch war der 78-Jährige bereits erfolgreich. „162 Namen und 57 Fotos habe ich in einem Stammbaum bereits zusammengetragen“, sagt er und freut sich, wenn es mehr werden.

Kontakt Günter Sohn: Tel. 05483 756113 oder guenter.sohn@gmx.de