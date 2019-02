Der Eulenspiegel-Familiengottesdienst

BRAWO

Brandenburg Am Sonntag, den 24. Februar, beginnt um 10.30 Uhr im Gemeindesaal von St. Katharinen, Katharinenkirchplatz 2, der 5. Eulenspiegel-Familiengottesdienst.

Wetten, dass es auf jede Frage mindestens zwei Antworten gibt (Mathe mal ausgenommen)? Katharinen-Pfarrer Jonas Börsel und Till Eulenspiegel zu Brandenburg wollen in aller Öffentlichkeit den Beweis antreten. „Frag‘ den Pfarrer, frag‘ den Narr – was ist wahr?“ ist das Motto des nunmehr fünften Eulenspiegel-Gottesdienstes. Ob es nun um gesundes Essen, die Erderwärmung, das schönste Lied, den Frieden oder die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geht – jede Frage birgt die Chance, mehr Antworten zu bekommen, als man gedacht hätte. Das macht das Leben ja so spannend. Aber Vorsicht: Wer Lehrer spielen und den beiden Antwortenden Prüfungsfragen stellen will, um sie vorzuführen, muss sich nicht wundern, wenn sie diesen Quatsch zur Erheiterung der ganzen Gemeinde auch durchziehen. Fragen können auf einem Zettel mitgebracht oder während des Gottesdienstes aufgeschrieben und in die Frageschachtel gelegt werden. Keine Frage sollen an diesem Tage offen bleiben. Nach dem einstündigen Gottesdienst gibt es Kaffee, Saft und Kekse und genug Zeit, sie zu beantworten und darüber ins Gespräch zu kommen.

Fragen kann man jetzt schon mal stellen – und zwar per Email an boersel.jonas@ekmb.de