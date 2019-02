Deborah Feldmann liest

BRAWO

Brandenburg Der Förderverein Dom zu Brandenburg heißt am Dienstag, 19. Februar, um 18.30 Uhr zur Lesung im Sommerrefektorium willkommen. Zu Gast ist Deborah Feldmann, die aus ihren beiden Büchern „Unorthodox“ und „Überbitten“ liest. In „Unorthodox“ beschreibt sie ihre Kindheit und Jugend in der ultraorthodoxen jüdischen Satmar-Gemeinde in Williamsburg (New York); in „Überbitten“ lässt sie Zuhörer und Leser an weiteren Details aus ihrem damaligen Leben teilhaben undberichtet davon, was sie nach ihrem Ausstieg erlebte und wie es dazu kam, dass sie sich in Berlin niedergelassen hat.