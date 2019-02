Der Keller unterm Ratskeller

Abwärts: Da geht es runter in den Kriechkeller. © Foto: Thomas Burckhardt

© Foto: Thomas Burckhardt

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Für die Serie „Oberbarnim unterirdisch“ begeben sich Reporter in den Untergrund und spüren die Orte auf, die sonst verborgen bleiben. Welche Geheimnisse, welche Geschichten lauern unter der Oberfläche? Diesmal: der Ratskeller und sein Keller.

An ihren Ratskeller haben viele Eberswalder noch gute Erinnerungen. „Als ich in den 80ern das erste Mal mit meiner Freundin da war, stand hier ein Oberkellner, der uns einen Platz zuwies“, erinnert sich Hochbauamtsleiter Bert Bessel an die damalige HO-Gaststätte. Speisen ließ es sich im Souterrain des Rathauses aber schon vorher.

Museumschefin Birgit Klitzke, die unsere unterirdische Expedition dieses Mal ebenfalls begleitet, hat eine Preisliste von 1916 dabei. Eine Tasse Fleischbrühe ließ sich damals für 30 Pfennige schlürfen. Teuerstes Gericht: der Kalbsrücken für 1,60 Mark.

Mit der Fertigstellung der Alten Dame, wie das Rathaus heute genannt wird, wurde 1905 auch der Ratskeller als Gaststätte eingeweiht. Die geschwungenen Bögen und voluminösen Säulen verleihen dem Raum ein uriges Ambiente. Er wirkt noch immer einladend. Willy Brandt hat 1990 hier gespeist.

Nach der Wende versuchten verschiedene Betreiber, den Geschmack der Eberswalder zu treffen. Am längsten gelang das Alf Dürre, dem heutigen Inhaber des Marina Parks am Finowkanal. Aus seiner Zeit, die von 1994 bis 2004 währte, stammen auch die Einbauten samt Tresen. „La Grotta“ soll der Ratskeller dann unter Dürres türkischem Nachfolger geheißen haben.

Zwei Griechen waren die letzten, die sich im Haus versuchten. Davon erzählt noch die Schrift auf der gläsernen Zwischentür im Eingangsbereich. Der Zusatz „Athen“ verrät unmissverständlich, was bis März 2010 im Ratskeller auf den Tisch kam. Seitdem ist Schluss.

Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Denn bei vorbereitenden Untersuchungen zur Instandsetzung wurde festgestellt, dass der Boden nicht mehr in Ordnung ist, wie Bert Bessel erklärt. Die Arbeiten können kostspielig werden. Somit dürfte der Ratskeller ein ähnliches Schicksal erleiden wie sein eigener Keller, in dem früher Bierfässer und Vorräte lagerten. Er wird den Eberswaldern verborgen bleiben – doch Moment, es gibt noch einen Keller unter dem Ratskeller?

Der Leiter des Hochbauamtes öffnet eine Tür im früheren Küchenbereich. Dort führt eine Treppe wenige Stufen hinab. Es müssen mal mehr gewesen sein. Der Boden der unterirdischen Räume wurde irgendwann aufgefüllt. Seitdem handelt es sich um einen Kriechkeller im wahrsten Wortsinne. Stehen unmöglich.

Mit einer Taschenlampe begeben wir uns unter die niedrige Decke. Zunächst nur wenige Meter. Doch ein Blick um die Ecke verrät, dass dort unten ein wahres Labyrinth wartet. Die Neugier siegt. Oben an der Tür hatte ein roter Zettel auf Ratten- und Mäuseköder hingewiesen. Hoffentlich haben die schon Wirkung gezeigt. Auf eine Begegnung mit lebendigen Nagern habe ich im Kriechgang keine Lust.

Doch die Erkundung lohnt sich. In den hinteren Räumen ist sogar wieder gebücktes Gehen möglich. Das verwinkelte Areal muss fast so groß sein wie die Fläche des Ratskellers selbst – mehr als 150 Quadratmeter. Durch einen Raum verläuft ein dickes rostbraunes Rohr. Die sogenannte Steinschwärze fließe dort hindurch – ein Nebenbach der Schwärze, wie Bert Bessel später erklärt. Weit hinter dem Rathaushof kommt die kleine Wasserader wieder heraus.

Und auch ich habe irgendwann genug vom Keller unter dem Keller und begebe mich wieder nach oben. „Er ist wieder da“, sagt Bessel, der dort gewartet hat, und muss selbst über das Filmzitat schmunzeln. Für ihn geht es nun wieder hinauf in sein Büro im dritten Obergeschoss, während auf uns schon bald die Erkundung des nächsten Kellers im Oberbarnim wartet.