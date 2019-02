Sanierung lässt einige Kosten steigen

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Friedhofsverwaltung hat im Jahr 2017 so gut gewirtschaftet, dass sie einen minimalen Überschuss von 1 630 Euro erreichte. Die Wirtschaftsergebnisse müssen laut Gesetz – egal, ob Mehr- oder Mindereinnahmen erzielt wurden – in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden. Dass damit Bestattungen auf dem Waldfriedhof und in Stolpe-Süd generell preisstabil bleiben oder gar sinken, lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Jede Kostenstelle, und davon gibt es im Bestattungsbereich 51, wird dabei einzeln kalkuliert. Deshalb werden einige der Dienstleistungen deutlich teurer, andere sinken im Preis.

Wer die Friedhofskapelle oder alternativ den Feierraum nutzen will, muss künftig deutlich mehr zahlen. Der Feierraum kostet dann 117 statt 76 Euro, die Kapelle schlägt mit 173 statt 150 Euro zu Buche. Begründet wird diese Gebührenanhebung mit den Investitionen in die Gebäude und deren Umfeld. Die Stadt holt sich so das Geld wieder herein, das sie dort ausgegeben hat. Das wirkt sich auch deutlich auf die Bestattungsgebühren aus. Für ein Reihengrab werden demnächst 540 statt 509, für eine Wahlgrabstätte 662 statt 624 Euro fällig. Die Bestattung in einer Urne verteuert sich um drei auf 52 Euro.

Deutliche Gebührensenkungen wird es für die Pacht eines Grabes geben. Wer beispielsweise ein Reihengrab für 25 Jahre haben möchte, zahlt nur noch 865 statt 1 028 Euro. 1 038 statt 1 233 Euro werden fällig, wer ein Reihengrab für 30 Jahre mit der Möglichkeit haben möchte, dort eine Erd- und eine Urnenbestattung vornehmen zu lassen. Ein Doppel-Urnengrab kostet künftig für 25 Jahre nur noch 184 statt bislang 239 Euro.

Dass die Gebühren in diesem Bereich drastisch sinken, begründete der im Rathaus dafür zuständige Amtsleiter Dirk Asmus damit, dass die Kosten zur Pflege des Friedhofs gesunken sind. Das wiederum hängt damit zusammen, dass seit 2011 Teile des Friedhofs als Begräbnisstätten entwidmet und zu weniger pflegeaufwendigen Parks umgestaltet werden. Dieser Anteil liegt mittlerweile bei gut einem Drittel des Waldfriedhofs.

Der Bauausschuss gab am Donnerstag eine einstimmige Empfehlung für die neue Gebührenordnung. Das letzte Wort hat das Stadtparlament am 27. Februar.