Saisonstart im Basketballcup

Oranienburg (MOZ) In der Oberhavel-Kreisstadt geht es los: Mit dem ersten von sieben Vorrundenturnieren beginnt am Dienstag der MBS-Basketball-Schulcup. In der Oranienburger MBS-Arena gehen 15 Mannschaften aus sechs Schulen des Landkreises Oberhavel in den Wettkampfklassen IV (Jahrgang 2006 bis 2009) und V (2008 und jünger) sowie in der Youngsters-Spielklasse (2010 und jünger) an den Start.

Am 5. März steigt in der Arena ein weiteres Vorrundenturnier. Zu den Vorrunden werden auch in diesem Jahr wieder etwa hundert Mannschaften erwartet.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse weiter daran arbeiten können, Schulbasketball in Brandenburg noch fester zu verankern“, freut sich Alba-Vizepräsident Henning Harnisch. Ziel sei es, mit den Vereinen vor Ort Strukturen zu schaffen, „in denen es Mädchen und Jungen möglich ist, in jedem Alter Basketball zu spielen“. Die Resonanz auf den Schulcup zeige, wie groß die Begeisterung für den Sport an vielen Standorten bereits ist.

„Basketball ist inzwischen aus unseren Schulen im Geschäftsgebiet nicht mehr wegzudenken“, betont darum auch Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der MBS. „Wir finden es prima, dass sich immer noch weitere Mädchen und Jungen für diesen Sport begeistern. Wir können mit Fug und Recht sagen: Der Schulcup hat sich als festes Sportevent in der Region etabliert.“ Gemeinsam mit den Trainern von Alba und den Partnervereinen habe man es ermöglicht, feste Basketballstrukturen für die Region aufzubauen und dem Nachwuchs eine spannende Erweiterung der Sport- und Freizeitaktivitäten zu bieten.

Die Turnierserie, die Bestandteil im Gesamtprojekt „MBS & Alba – Ganz großer Sport in Brandenburg“ ist, findet mit dem Finalturnier am 11. Mai in der Berliner Max-Schmeling-Halle ihren Höhepunkt. Die MBS und Alba Berlin engagieren sich bereits im elften Jahr in diesem Projekt.(red)