271 Märchen im 15. Undine-Wettbewerb!

Thomas Messerchmidt

Brandenburg (MOZ) Dreistellig ist immer das Mindestziel, 300 sind es fast geworden. Exakt 271 Einsendungen haben uns erreicht, was in der Geschichte des „Undine“ genannten Wettbewerbs für neue Märchen Platz zwei nach Anzahl der Einsendungen bedeutet. Mehr gab es nur im Jubiläumsjahr 2004. Nun, im Jahr des 15. Märchenwettbewerbs, biegt der erste Teil auf die Zielgerade. Dieser Tage werden die neuen Märchen kopiert, dann von den drei Juroren daheim gelesen und bewertet, um sich in der Jurysitzung am 27. Februar ins Zeug für die jeweiligen Favoriten legen zu können. Auf welche Preisträger sich geeinigt wird, ist erst im Rahmen der unterhaltsamen Festveranstaltung am 17. März (Sonntag) ab 11.00 Uhr im Großen Haus des Brandenburger Theaters zu erfahren, wozu alle Wettbewerbsteilnehmer und Märchenfreunde herzlich eingeladen sind.