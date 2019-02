Philosophischer Gesprächskreis Fläming

BRAWO

Brück (MOZ) Nachdem im Januar Schüler eines Berliner Gymnasiums im Seminarhaus „Alte Brücker Post“ für den Wettbewerb „Jugend debattiert“ geübt haben, geht nun auch der „Philosophische Gesprächskreis Fläming“ in seine neue Runde. „Verschiedene Themenbereiche werden auch in diesem Jahr wieder ins Gespräch kommen, so das Thema „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit- oder Geschichtsaufarbeitung hilft in der Zukunft feindliches Sein zu verhindern“, so Dr. Michael Zantke, der auch 2019 die Gesprächsrunde wieder leiten wird. „Wir sind im Gespräch für 2020 auch prominente Gäste einzuladen. Erste Kontakte sind geknüpft mit Gregor Gysi mit dem ich bei einer Veranstaltung in Beelitz vor wenigen Tagen sprach“, berichtet die engagierte Organisatorin Ricarda Müller als 1. Vorsitzende des Vereins Mensch SEIN e.V., welcher als Träger für die Veranstaltungserie agiert. Am Donnerstag, 28. Februar, findet von 18.00 bis 20.00 Uhr die erste Veranstaltung statt, obwohl der gemeinnützige Verein Mensch SEIN e.V. noch auf Unterstützung wartet. Die Befürwortung konnte noch nicht erteilt werden, da bei der LAP zu viele Anträge liegen.

Weitere Termine zum Vormerken sind: 28.03., 25.04., 23.05. Sommerpause dann wieder 29.08., 26.09., 24.10. und 28.11. Ein besonderer Termin für den Philosophischen Gesprächskreis ist der 28. März. Im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwochen wird hier über „Gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ debattiert. Der Abend wird mit einem französischen Buffet abgerundet und musikalisch begleitet von Jonathan aus Brück. Jonathan, heute 40 jährig, finanzierte sich seinerzeit sein Studium als Barpianist. Auch hier ist der Eintritt frei, wie bei jedem „Philosophischen Gesprächskreis Fläming“. Veranstaltungsort ist die „Alte Brücker Post“.