Forscher wollen Gefahren für Radfahrer sichtbarer machen

dpa

Berlin (dpa) Vollbremsungen wegen plötzlich abbiegender Autos oder gefährliche Überholmanöver von Pkw und Lkw ohne ausreichenden Abstand – Radfahrer in Berlin leben gefährlich. In den Statistiken tauchen diese Situationen aber nicht auf. Es sei denn, sie enden in einem Unfall. Forscher der Technischen Universität Berlin wollen nun mit einer App und der Hilfe möglichst vieler Radfahrer dabei helfen, die Straßen sicherer zu machen.

„Wir wollen eine möglichst umfassende Übersicht über Orte in der Stadt bekommen, an denen es Gefahrenhäufungen gibt“, sagt der Informatiker David Bermbach. Der Juniorprofessor hat mit seiner Forschungsgruppe die App „SimRa“ entwickelt. Sie kann erkennen, wann Radfahrer zum Beispiel stark bremsen, beschleunigen oder einer Gefahr ausweichen müssen. Die Forscher nutzen für ihre App unter anderem Sensoren und die GPS-Technik in den Handys. Derzeit läuft eine Test-Version, die von etwa 20 Radlern genutzt wird.

„Voraussichtlich in vier Wochen startet unsere App dann offiziell“, sagt Bermbach. Er hofft, dass möglichst viele Berliner mitmachen und ihre Daten hochladen. Dies sei anonym möglich. „Der Zeitaufwand für die Nutzung liegt bei etwa zwei Minuten pro Fahrt“, so Dermbach.

„Simra“ wird als so genanntes Citizen-Science-Projekt von der Technischen Universität Berlin für drei Jahre gefördert. Diese Projekte unterstützen die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern mit Bürgern. Wer mitmachen möchte, kann sich in einen E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen und wird über den aktuellen Stand informiert.

Laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclub (ADFC) nimmt der Radverkehr in Berlin jedes Jahr weiter zu. „Auch in diesem Winter fahren viel mehr Menschen mit dem Fahrrad als noch im vergangenen Winter“, berichtet Sprecher Nikolas Linck. Die elektronischen Fahrradzählstellen hätten im Januar 2018 etwa 800 000 Radfahrer erfasst, in diesem Jahr seien es im gleichen Zeitraum fast 900 000 Radler gewesen. Innerhalb des S-Bahnrings werden laut Linck mittlerweile mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt (18 Prozent) als mit dem Auto (17 Prozent).

Jahr für Jahr verunglücken und sterben allerdings auch Radfahrer im Straßenverkehr: Die Zahl der Unfälle von Radfahrern bewegte sich im vergangenen Jahren jeweils um die 5000. 2017 kamen neun Radfahrer ums Leben. „Hauptverursacher von Radunfällen mit Todesfolge sind Lkw-Fahrer, die beim Abbiegen den Vorrang von Radfahrern missachten. Sie verursachen im Schnitt jeden dritten tödlichen Radunfall“, berichtet der Berliner ADFC-Sprecher Linck. Der ADFC fordere daher seit langem elektronische Abbiegeassistenten für alle Lkw. Gefährlich seien außerdem Autotüren, die achtlos geöffnet und zur Unfallfalle für Radfahrer werden.

Der Berliner Senat will die Verkehrssicherheit von Radfahrern erhöhen. Unter anderem wurde ein Zehn-Punkte-Programm entwickelt. Zu den Maßnahmen zählen gelbes Blinklicht für den LKW-Verkehr auf stark befahrenen LKW-Routen, um auf querende Radfahrer aufmerksam zu machen, gestaffelte Haltlinien und aufgeweitete Aufstell- und Abbiegestreifen für Fahrradfahrer.

An fünf Straßenkreuzungen testet Berlin einen Grünpfeil an Ampeln, der nur für Radfahrer gilt. Die Verkehrszeichen sollen im ersten Quartal dieses Jahres angebracht werden, möglichst im Februar, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr mit. Von Mai bis Juli sollen an den Kreuzungen Erhebungen zum Verkehrsaufkommen gemacht werden, die dann mit älteren Daten verglichen werden sollen.