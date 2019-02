Ralf Hübner

Oranienburg/Neuruppin (dpa) Bei einem Überholmanöver ist in Oranienburg ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Berlin tödlich verunglückt.

Wie die Polizei in Neuruppin am Sonntag mitteilte, war der Motorradfahrer am Mittag in Richtung Germendorf unterwegs und hatte die Kontrolle über die Maschine verloren, als er wieder auf die rechte Fahrbahnseite einschwenken wollte. Dabei sei er gegen die Leitplanke geprallt. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Andere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt.