Toter Mann trieb im Katharinensee

Müllrose (MOZ) Am Sonnabend hat die Feuerwehr einen toten Mann aus dem Katharinensee geborgen.

Die Polizei verständigte am Nachmittag ein Anwohner des Ortes, der sich zu dieser Zeit in der Gaststätte in der Nähe des Sees aufhielt und die leblose Person im Wasser treiben sah. Um die Gäste der Gaststätte nicht zu beunruhigen, brachte die Feuerwehr den Toten auf dem Seezugang eines privaten Grundstücks ans Ufer.

Nach der Identifizierung der Leiche stellte die Polizei fest, dass es sich um den 83-jährigen Müllroser handelt, der seit dem 8. Januar als vermisst gemeldet galt. Der Rentner soll nach Verlassen des Hauses nicht mehr zurückgekehrt sein. Da sein Fahrrad am Katharinensee aufgefunden wurde, konzentrierte sich die Suche auf dieses Gewässer sowie auf den nahegelegenen Müllroser See.

Im Einsatz waren Polizeitaucher sowie Spezialisten der Brandenburger Polizei, welche die Oberfläche des Sees mit Drohnen erkundeten – jedoch vergeblich, warum die intensive Suche nach dem Rentner vor Kurzem eingestellt worden ist.

„Irgendwann erlöschen die Fährten und Spuren“, berichtete Dienstgruppenleiter Uwe Werner. Es bleibe auch immer noch ein Bereich, den man nicht abgesucht habe. Eine ertrunkene Person werde dann aufgrund der Fäulnisgase, die sich im Körper bildeten, irgendwann nach oben getrieben. „Im Winter dauert dieser Prozess länger.“

Jetzt untersucht die Kriminalpolizei die Ursachen und Umstände, die zum Tod des Rentners geführt haben. Die Beamten vermuten, dass es sich um einen Suizid handeln könnte. Gegenüber seiner Frau soll der Rentner vor dem Verschwinden geäußert haben, dass sie ihn das letzte Mal sehe.