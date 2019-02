Reisebus stößt an Kreuzung mit Gegenverkehr zusammen

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein britischer Reisebus ist am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Bernauer Straße Ecke Straße der Einheit mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammengestoßen.

Laut Zeugenaussagen wollte der Reisebus-Fahrer gegen 14.15 Uhr nach links in die Straße der Einheit abbiegen. Dabei nahm er jedoch offenbar einer Autofahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, die Vorfahrt und stieß frontal mit dem Auto der Frau zusammen. Die ältere Dame klagte anschließend über Schmerzen im Brustbereich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich indes um die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten im Kreuzungsbereich. Die Kreuzung selbst musste nicht gesperrt werden, lediglich in der Einmündung der Straße der Einheit kam es aufgrund des dort vorübergehend abgestellten Reisebusses zu leichten Verkehrseinschränkungen.