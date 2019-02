Anwohner der Alten Poststraße sind Schlaglöcher leid

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Eine Gruppe von Anwohnern der Alten Poststraße fordert von der Stadt, dass ihre Schlaglochpiste am Rand von Karutzhöhe befestigt wird. Ihr Wortführer Marcus Schröder nutzte die Bürgerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung, um auf die 20 bis 30 Zentimeter tiefen Schlaglöcher hinzuweisen, die die Straße schon wieder habe. „Wir fühlen uns mit der Straße im Stich gelassen“, sagte Schröder. Er wies auch darauf hin, dass die Stadt in der Straße seit 2008 sieben Grundstücke verkauft und viel Geld eingenommen habe.

Für die Verwaltung antwortete Karla Kosche vom Tiefbauamt. Weil die 400 Meter lange Straße nur einseitig bebaut ist, würde eine grundhafte Erschließung zu „einer enormen Belastung für die Anlieger“ führen. Deshalb habe man die Straße glatt geschoben und die Befahrbarkeit gesichert.

Vize-Bürgermeister Clemens Wolter wies darauf hin, dass bei einer reinen Unterhaltungsmaßnahme, wie sie jetzt vorgesehen ist, die Stadt alles bezahle. Für solche Zwecke stehen im diesjährigen Haushalt, in der gleichen Sitzung verabschiedet, 500 000 Euro bereit, deutlich mehr als früher. Das ist auch eine Reaktion darauf, dass der Ausbau der Buchhorster Straße aus Kostengründen bis auf weiteres gestrichen worden ist.

Lothar Kober (Linke) wollte eine Liste der Straßen haben, für die das Geld eingesetzt werden soll. Wolter reagierte zunächst zurückhaltend: „Sie kennen doch auch die Marktlage“, sagte er in Anspielung auf die hohen Baupreise. „Man kann nicht sagen, wie lange das Geld reicht.“ Später sagte er aber zu, eine solche Liste zur Verfügung zu stellen.

Steffen Schorcht, der Vorsitzende des Ortsvereins Karutzhöhe, nannte die Zusage für eine Befestigung in diesem Jahr einen Kompromiss, der nach einer sehr konstruktiven Beratung im November verabredet worden sei. „Davon scheint die Verwaltung abzurücken.“ Die meisten Grundstücke in Karutzhöhe seien verkauft, damit sei der Zeitpunkt für einen Ausbau gekommen, eine Zerstörung durch schwere Baufahrzeuge sei nicht mehr zu befürchten. „Wir stehen dazu, dass wir die Alte Poststraße ertüchtigen müssen, wissen auch, wie der Ausbau als Unterhaltungsmaßnahme gehen könnte, aber nicht, in welchem Umfang wir es schaffen“, erwiderte Wolter.