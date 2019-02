Erster Auftritt in neuen Uniformen

Als langjährige Feuerwehrmitglieder mit der Medaille für Treue Dienste geehrt: in Kupfer (zehn Jahre) Lisa Bergemann, Ulf Kleine-Erfkamp, Jonas Kleine-Erfkamp und Roland Wernecke, in Bronze (20 Jahre) Tina Langer und Matthias Schmidt, in Silber (30 Jahre) Sebastian Nestroy, Patrick Helmig und in Gold (40 Jahre) Andreas Retzke – alle in der neuen Uniform. Nicht im Bild: Hans-Gerd Woltersdorf (Gold/70 Jahre), Harald Borngräber und Detlef Spiller (Silber) sowie Robin Leuenberg (Kupfer) © Foto: Uwe Spranger

Uwe Spranger

Altlandsberg (MOZ) Die Feuerwehren der Stadt Altlandsberg sind im vergangenen Jahr zu 127 Einsätzen alarmiert worden. Personell ging es leicht aufwärts, wurde bei der Jahreshauptversammlung konstatiert. Bei der Gelegenheit gab es zugleich etliche Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen.

Gästen der Veranstaltung am Sonnabendabend in der Schlosskirche bot sich ein etwas anderes Bild. Erstmals präsentierten sich die Feuerwehrleute in der neuen Tagesdienstuniform. Als erste Wehr landesweit wurden sie für einen „Trageversuch“ komplett damit ausgestattet. Stadtwehrführer Christian Markhoff hob nicht nur das einheitliche und moderne Bild für öffentliche Auftritte sowie die Alltagstauglichkeit hervor, sondern auch, dass diese Vorreiterrolle die Motivation der Truppe stärke. Ebenso die Tatsache, dass wieder Ausstattung mit Teilen neuester Generation vervollständigt wurde. Oder dass Altlandsberg Standort für einen neuen Gefahrgut-Gerätewagen vom Kreis wird.

Auch wenn es 2018 durch die lange Trockenheit fast 40 Brandeinsätze gegeben hat, blieb technische Hilfeleistung doch der Schwerpunkt mit 69 Alarmierungen. Markhoff erinnerte unter anderem an einen tragischen Verkehrsunfall im Februar mit einem Toten. Mehrfach sei man aber auch zu Unfällen gerufen worden, bei denen kein Fahrer mehr im Auto war. Mal sei dann ein Hubschrauber angefordert worden, bisweilen habe man selbst mit der Wärmebildkamera von der Drehleiter aus gesucht. Als „sehr spezieller Einsatz“ tauchte zudem die Rettung eines Storchs in seinem Bericht auf. Das Tier kam nicht mehr aus eigener Kraft aus einem Innenhof.

Dass die Wehr nicht nur auf dem Papier einsatzfähig sei, habe sie zum Beispiel bei einem Wohnungsbrand in Seeberg bewiesen sowie bei Flächenbränden in Paulshof oder Gielsdorf. Dort habe nicht nur die Zusammenarbeit der verschiedenen Löschgruppen geklappt, sondern auch die mit Landwirtschaftsbetrieben und mit anderen Wehren. 20 Mal waren die Altlandsberger selbst zur Unterstützung außerhalb der eigenen Gemarkung gefordert – mal in der Nähe in Werneuchen oder Hönow, mal weiter entfernt, bei Großbränden in Fichtenwalde und Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark). Insgesamt kamen fast 2000 Einsatzstunden zusammen.

Hinzu kommen normale und Sonderausbildung, Fortbildungen, die Unterstützung bei Festen in den Orten und vieles mehr. Dass auch hier „der Zusammenhalt passt“, machte Markhoff unter anderem an kleinen Details fest: einem Präsentkorb von einem Lehrgang für die Ausbilder oder dem Einsatz von Bruchmühlern als Verpflegungstruppe. Und auch breite Teilnahme an einer Aufräumaktion zwischen Weihnachten und Silvester spreche für die gute Motivation, resümierte er und dankte dafür.

Bürgermeister Arno Jaeschke schloss sich den Dankesworten im Namen der Bürger an und versicherte, dass die Stadt bei den Herausforderungen für die Zukunft unterstützen wolle. Unter anderem gehe es um Arbeit vor Ort, um die Tageseinsatzbereitschaft zu sichern, aber inzwischen auch um das Thema Wohnraum. Man wolle versuchen, Bauflächen auch für Feuerwehrleute zu gewinnen, damit gerade die Generation der Mittdreißiger in der Stadt bleibe. Jaeschke erwähnte zudem die Anstrengungen, durch die es gelungen sei, fast eine Million Euro Fördermittel für ein neues Depot in Bruchmühle zu erlangen. In Kürze startet dort der Abriss alter Gebäude, Ende 2019 soll der Neubau fertig sein.

Zu Beginn der Versammlung waren an die Kinder- und Jugendwehr neue Jacken und neue Schuhe übergeben worden.