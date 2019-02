Irrsinn mit Methode

Berlin (MOZ) Ein Geländewagen, der im US-Werk von Mercedes-Benz vom Band rollt, ist eine tolle Sache. Eine S-Klasse dagegen, die in Sindelfingen entsteht und in die USA exportiert wird, gefährdet deren nationale Sicherheit. Nicht weil man mit der besonders schnell fahren könnte, sondern grundsätzlich. Das zeigt, was für absurde Gedanken im Gehirn von Donald Trump herumspuken. Das US-Handelsministerium muss einen Bericht dazu vorlegen. Es wäre sehr überraschend, wenn es nicht genau zu dem Ergebnis käme, das der Chef gern lesen will: Europäische Autos sind des Teufels, wenn sie in die Vereinigten Staaten importiert werden. Schluss.

Mit rationalen Argumenten ist Trump nicht beizukommen. Etwa dass die deutschen Autobauer in ihren US-Werken 118 000 Mitarbeiter beschäftigen. Oder dass die US-Zulieferer Panik schieben, weniger Teile nach Europa liefern zu können, wenn die EU im Gegenzug auch Zölle erhebt.

Trump agiert nicht wie ein Staatschef, sondern im wahrsten Sinn wie ein Autoverkäufer. Ein Handelskrieg wäre Irrsinn. Aber der hat bei Trump Methode. Die deutschen Autobauer werden noch mehr in den USA produzieren und damit dem Präsidenten Recht geben. Erpressung als Geschäftsmodell.