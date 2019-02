Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Bei der Kreistagswahl 2014 lagen CDU und SPD mit 14 Sitzen gleichauf. Das wollen die Christdemokraten jetzt ändern. Erklärtes Ziel: Mit Abstand deutlichste Kraft in der Uckermark. Die Partei schickt 57 Kandidaten in den Wahlkampf um Kreistagsmandate.

Eine Kampfansage an Rot-Rot macht die CDU nicht nur im Landtag. Gleiches gilt für die Uckermark. Nachdem mit Karina Dörk schon eine CDU-Landrätin an der Spitze sitzt und mit Henryk Wichmann ein Beigeordneter an ihrer Seite, soll der Einfluss christdemokratischer Politik noch weitaus stärker werden. Dem Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Jens Koeppen ist die Mehrheit aus SPD, Linken und FDP im Parlament schon seit langer Zeit ein Dorn im Auge. Nur durch Tricks anderer Fraktionen sei die CDU derzeit nicht stärkste Macht im Kreis.

In diesem Sinne hat die Partei ihren Wahlkampf mit der Aufstellung der Kandidatenlisten in vier Wahlkreisen der Uckermark auf ihrer Nominierungsversammlung in Prenzlau eröffnet. 57 Frauen und Männer unterschiedlichsten Alters schickt sie ins Rennen, darunter viele bekannte Namen. Spitzenkandidat im Wahlkreis 1 (Angermünde sowie die Ämter Gartz, Oder-Welse und Gramzow) ist Wolfgang Banditt. Er gehört zum Urgestein des Großkreistages, sitzt im Präsidium und hat die Fraktion in dieser Wahlperiode geleitet. Auf vorderen Plätzen rangieren Jochen Beutgen, aufstrebender CDU-Mann aus Angermünde und Vorsitzender des dortigen Ortsverbands, sowie Andreas Sommerschuh aus Pinnow.

Den Schwedter Wahlkreis (3) führt Jens Koeppen selbst an. Ihm ist weiterhin die Kreistagsarbeit trotz seines zeitraubenden Bundestagsmandats wichtig. Hinter ihm folgen Silke Nessing, dann Hans-Otto Gerlach aus Berkholz, mit 81 einer der ältesten Kandidaten.

In Prenzlau und der nördlichen Uckermark (Wahlkreis 3) hat die CDU erneut Andreas Meyer zum Spitzenkandidaten gewählt. Auf Platz 2 kommt Marko Tank, dann Josef Menke. Und im Templiner Raum mit der kürzesten Liste von nur acht Bewerbern rangieren Eva-Maria Meister, Thomas Neumann und Anett Polle ganz vorn.

Die im Statut festgeschriebene Frauenquote schafft die CDU damit auch diesmal nicht. Insgesamt konnte die Partei nur zehn Bewerberinnen gewinnen. „Wir haben einfach nicht genug gefunden“, so Versammlungsleiter Henryk Wichmann.

Die Aufbruchstimmung zur Kommunalwahl ist unter den Mitgliedern in diesen Tagen deutlich zu spüren. Das sei vor allem in Angermünde und Brüssow, aber auch in Pinnow bemerkbar, sagt Jens Koeppen. Hier sind neue Köpfe gefunden worden. Für ihn ist wichtig, dass auch in der Stadtverordnetenversammlung von Schwedt „endlich eine starke Fraktion hinbekommen“ werde. Mit nur fünf Leuten könne man gar nichts bewirken. Eine „Klimaveränderung“ sei dagegen in der Kreisverwaltung zu spüren, seitdem dort eine CDU-Landrätin regiere. „Da hat jemand mal das Fenster aufgemacht.“

Im Wahlkampf will sich die CDU deutlich von Rot-Rot abgrenzen. Zentralistische Bestrebungen des linken Spektrums seien Teil des Problems, kritisiert der Kreisvorsitzende. Das Aufstreben extremer Parteien und Kräfte habe auch eine Ursache darin, dass „Leute in Elfenbeintürmen immer noch nicht sehen würden, welche Fehler gemacht werden“. Die Kritik richtet sich auch an die eigenen Reihen.

Beschlossen ist jetzt auch ein Standpunktepapier zur Kommunalwahl. Wirtschaft, Energie und Sicherheit stehen ganz vorn. Es geht um Ansiedlung von Unternehmen, um ein Moratorium für den Windenergieausbau, um mehr Polizeipräsenz, flächendeckenden Glasfaserausbau, um neues Bauland und um die Abschaffung des Landesentwicklungsplans.