Die Fahne für alle

Berlin (MOZ) Heute vor 100 Jahren entschied die Länderkammer der Weimarer Republik Schwarz-Rot-Gold zu den Nationalfarben Deutschlands zu machen. Die Nazis schafften die deutsche Trikolore wieder ab, ersetzten sie durch ihr Hakenkreuz-Banner, die Bundesrepublik und auch die DDR kehrten dann wieder zu ihr zurück.

Das schwierige Verhältnis zur eigenen Geschichte bringt es mit sich, dass die nationalen Symbole Fahne und Hymne in Deutschland einen anderen, deutlich geringeren Stellenwert haben, als das beispielsweise in den USA der Fall ist. Dort sind in den Schulen Fahneneide die Regel, und bei jedem Jugend-Baseball-Spiel wird erst einmal „The Star-Spangled Banner“ gesungen, mit der rechten Hand auf dem Herzen.

Es sind derzeit vor allem die Rechten in Deutschland, die Schwarz-Rot-Gold für sich vereinnahmen, Pegida, die AfD und ihre Abspaltungen. Das ist ihr gutes Recht. Doch der Rest mit anderer politischer Gesinnung – nach aktuellen Umfragen immerhin deutlich mehr als 80 Prozent – sollte ihnen die Symbole unserer Republik nicht überlassen. Sie geben der Heimat Farben und Klang, und vor allem stehen sie für alle Menschen in diesem Land und nicht nur für die selbsternannten Patrioten.