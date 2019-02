Feuerwehr bestreitet 311 Einsätze

Spektakulär: Ein Auto krachte am frühen Morgen des 8. November 2018 in Schiffmühle in ein Haus an der U-Kurve. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. © Foto: Frewillige Feuerwehr Schiffmühle

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Auf den sieben Feuerwehren der Stadt Bad Freienwalde lastet große Verantwortung. Von den 183 Feuerwehrleuten wird rund um die Uhr höchste Professionalität verlangt – und dies ehrenamtlich. Dieser Widerspruch offenbarte sich bei der ersten Jahreshauptversammlung aller Wehren der Stadt.

160 Uniformierte aus allen Ortsteilen kamen am Freitagabend im Schülerklub der Kretschmann-Oberschule zusammen und bildeten eine imposante Kulisse. Stadtbrandmeister René Erdmann würdigte ihre Leistungen. „Unsere Freiwillige Feuerwehr Bad Freienwalde ist eine schlagkräftige Truppe. Wir sind zurzeit in sieben Ortswehren 183 Einwohner, die sich das Thema Feuerwehr zum Hobby gemacht haben und die Einsatzabteilung bilden. Hinzu kommen 118 Kinder und Jugendliche in den Jugendfeuerwehren“, so Erdmann. Hinzu kommen 63 Mitglieder in den Alters- und Ehrenabteilungen. Zu 311 Einsätzen seien die Feuerwehrleute vergangenes Jahr gerufen worden, davon 170 Brände und 141 Hilfeleistungen. „In Summe kommen wir auf 650 Stunden Einsatzzeit im Jahr 2018“, so der Chef aller Wehren der Stadt. Als Beispiele nannte er den Brand im ehemaligen Krankenhaus in der Berliner Straße, wobei mehrere Menschen aus dem stark verqualmten Gebäude in Sicherheit gebracht werden mussten. In der Altranfter Regenbogenallee brannte eine200 Quadratmeter große Fläche mit Unrat und Altmaterialien. In der Großwäscherei sei ein Industriewäschetrockner in Flammen aufgegangen und in Hohenwutzen brannte ein Auto. Auf die Bad Freienwalder Feuerwehr entfielen 150 Einsätze, auf Altranft 58, auf Bralitz einer, auf Hohensaaten acht, auf Altglietzen/Hohenwutzen 20, auf Neuenhagen 29 sowie auf Schiffmühle 45.

Der heiße Sommer bescherte der Feuerwehr Flächen- und Böschungsbrände. Unter Führung des Kreisbrandmeisters Sebastian Nestroy wurde die Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland zur Bekämpfung von Waldbränden in den Landkreis Potsdam-Mittelmark entsandt. „Kameradinnen und Kameraden aus Hohensaaten, Hohenwutzen, Neuenhagen, Schiffmühle, Altranft und Bad Freienwalde waren Bestandteil des vierten Zuges der Brandschutzeinheit und unterstützten die Feuerwehren in Treuenbritzen und Fichtenwalde“ betonte René Erdmann. Darüber hinaus musste die Feuerwehr zahlreiche Ölspuren beseitigen, die sich teilweise über mehrere Kilometer hinzogen. Der spektakulärste Unfall ereignete sich im November, als ein Pkw mit vier Insassen aus der U-Kurve getragen wurden und in den ehemaligen Gasthof Fährkug krachte.

Die Stadt sei stolz auf ihre Feuerwehr, erklärte Rainer Texdorf, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde. Dies sei eine Kraft und Macht, die die Stadt brauche und auf der sie aufbauen könne. Der Bau des neuen Feierwehrgebäude liege im Plan, die Finanzierung jedoch nicht. „Da müssen wir aufstocken“, bekannte er. Der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke) dankte, dass die Männer und Frauen rund um die Uhr bereit stehen um zu retten, zu bergen und zu schützen. Er sei sich sicher, dass das Gesetz zur „Retter-Prämie“ für ehrenamtliche Feuerwehrleute bald verabschiedet werde. „Es ist aber nur ein Bruchteil von dem, was wir zurück geben können“, sagte er. Udo Schonert (SPD), stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, versicherte, dass die Stadtverordneten notwendige Investitionen auf den Weg bringen.