Polizei ermittelt Randalierer vor Imbiss

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Polizei hat am Sonnabendnachmittag in der Königstraße in Bad Freienwalde einen Täter ermittelt, der am frühen Morgen in einem Imbiss in der Wriezener Straße randaliert und einen Schaden von rund 8000 Euro verursacht haben soll. Als er sich am Nachmittag im zweiten Imbiss des Betreibers in der Königstraße etwas zum Essen holen wollte, wurde er von Mitarbeitern wiedererkannt und angesprochen. Auf der Flucht soll er nach Polizeiangaben gestürzt sein und sich verletzt haben. Der Mann verweigerte jedoch die Behandlung im Rettungswagen.

Mitarbeiter des Imbisses sagten gegenüber der Märkischen Oderzeitung, er habe abermals versucht zu randalieren. Als Motiv gab der Mann Frust über seine persönliche Situation an.(sg)