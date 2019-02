68 Menschen gerettet

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Zu insgesamt 979 Einsätzen ist die Feuerwehr Eberswalde 2018 ausgerückt. Aus statistischer Sicht ein „durchschnittliches Jahr“, wie Feuerwehr-Chef Nikolaus Meier am Freitag bei der Jahreshauptversammlung sagte. Gleichwohl auch ein Jahr mit Tragik und Leid.

Die Arbeit der Brandschützer, ob der haupt- oder ehrenamtlichen, werde immer anspruchsvoller, bedankte sich Bürgermeister Friedhelm Boginski bei den Kameraden. Das Stadtoberhaupt erinnerte etwa an den Brand eines Eigenheimes in Nordend im Dezember mit einer Toten oder an die großen Waldbrände in Treuenbrietzen und Beelitz, wo Eberswalder Kräfte beim Löschen halfen. Er erinnerte an den Tod eines Kameraden in Tornow infolge eines Unfalls und daran, dass die eigenen Mitstreiter den jungen Mann auffanden. Das Stadtoberhaupt erinnerte aber auch daran, dass 68 Personen durch das beherzte und versierte Eingreifen der Aktiven gerettet werden konnten.

Die Stadt und die Stadtverordnetenversammlung wüssten den Einsatz, bei dem sich die Kräfte häufig selbst in Gefahr begeben, zu schätzen. Diese Anerkennung, so der Rathauschef weiter, drücke sich in einer neuen Feuerwehrentschädigungssatzung aus, die am 1. Februar in Kraft getreten ist und höhere Summen vorsieht. Aber auch in einer neuen Struktur innerhalb der Stadtverwaltung. Brandschutz sei jetzt ein eigenständiges Amt mit Nikolaus Meier als Amtsleiter.

Überdies investiere die Kommune kontinuierlich in die Wehren. Im März werden drei neue Mannschaftstransportwa-gen für die freiwilligen Abteilungen Eberswalde, Finow und Clara-Zetkin-Siedlung erwartet. Die Berufsfeuerwehr erhält 2019 einen neuen Gerätewagen Logistik, und für die freiwillige Wehr Eberswalde sei für 2020 ein neues Löschfahrzeug (LF 10) bestellt, ergänzte Meier, der unterstrich, dass das Aufkommen von jährlich etwa 1000 Einsätzen nur gemeinsam, im Zusammenwirken der Profi-Mannschaft und der freiwilligen Aktiven, zu bewältigen sei. 1000 Einsätze im Jahr, das seien fast drei pro Tag, machte er die Dimension deutlich. Die Berufsfeuerwehr sichere den „ersten Angriff“ ab. In mehr als 100 Fällen mussten aufgrund der Einsatzlage die freiwilligen Kräfte hinzugezogen werden, etwa bei einem größeren Barackenbrand in Finow oder dem Hausbrand in Nordend. „Das funktioniert wirklich nur zusammen“, bekräftigte Meier. Wie auch die Nachwuchsakquise. Des Öfteren schon konnten aus den Reihen der ehrenamtlichen Kräfte Berufsfeuerwehrmänner gewonnen werden. Mit Sascha Günther wird voraussichtlich ab 1. März ein weiterer bislang Freiwilliger die Profi-Truppe verstärken, verriet Meier.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden – einer Tradition folgend – Einsatzkräfte befördert und ausgezeichnet. Die höchste Ehrung wurde Thomas Hensch zuteil. Der 55-Jährige wurde zum Hauptbrandmeister befördert. Mit diesem Dienstgrad verabschiedet sich der Eberswalder Ende des Monats denn auch aus dem aktiven Dienst. Aus gesundheitlichen Gründen. Er werde der Wehr verbunden bleiben, versicherte Hensch, der seit 1986 Mitglied ist. Und der, so erklärte Meier unter dem Beifall der Brandschützer und Honoratioren, mit seiner Frau sowie den drei Kindern immerhin zehn Prozent der Freiwilligen Feuerwehr Eberswalde stellt.