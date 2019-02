Vereine feiern ihren Zusammenhalt

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der bereits dritte Ball der Vereine sorgte am Sonnabend im Kreiskulturhaussaal für tolle Stimmung. Aus den Reihen der 53 in der Kreisstadt wirkenden Vereine wurden 27 Mitglieder für ihr Engagement geehrt.

Alle zwei Jahre gibt es diese Gelegenheit: Vertreter aller 53 in der Kreisstadt aktiven Vereine kommen an einem Abend zusammen, um zu feiern und sich auszutauschen. Petra Stadler von der Stadtverwaltung sowie die Vertreter der drei Veranstalter-Vereine SV Victoria, Volks- und Showtanzgruppe und Heimatverein „Schweizerhaus“ haben am Sonnabend mit Partnern wie Joel Heilmann (Musik/Moderation), Jens Kulicke (Disco) und Erik Wagner (Buffet) in dem vom Gartencenter Sprockhoff schön dekorierten Saal alles bestens organisiert. Es blieb kein Platz leer. Die Spannbreite reichte von der Feuerwehr bis zu den Schulfördervereinen, vom Chor bis zum Seniorenbeirat. Auf ihre Vorschläge hin wurden wieder 27 der aktivsten und treuesten Mitstreiter mit der „Goldenen Zicke“und einem Eintrag ins „Goldene Zicken-Ehrenbuch“ ausgezeichnet.

Bilderstrecke 3. Vereinsball in Seelow Bilderstrecke öffnen

Bürgermeister Jörg Schröder, wie Landrat Gernot Schmidt Schirmherr des dritten Balles, konnte Ehrengäste wie die Landtagsabgeordneten Bettina Fortunato (Linke), Simona Koß (SPD) und Kristy Augustin (CDU) sowie Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze (Linke) begrüßen. Natürlich war an den Tischen in Zeiten, da die Kandidaten für das Superwahljahr nominiert werden, auch die Politik Gesprächsthema. Und so stieß Jörg Schröder mit seiner Erwartung, einige aktive und engagierte Ehrenamtler auch in der neuen Stadtverordnetenversammlung wiedersehen zu wollen, auf Aufmerksamkeit.

Der Bürgermeister bedankte sich für das Ehrenamt, das die meisten der Veranstaltungen in Seelow organisiert und absichert. Der Kalender für 2019 sei wieder gut bestückt mit traditionellen Terminen wie dem Osterfeuer, Treffen mit den Partnerstädten und nicht zuletzt der 775-Jahr-Feier von Werbig. „Ab 2020 gehört dieses Kulturhaus uns als Stadt“. so Schröder. Es sollte dann gut genutzt werden.

Landrat Gernot Schmidt machte den Seelowern das Kompliment, dass es dort gelinge, dass Stadtverwaltung, Parlament und Vereine an einem Strang ziehen. Er verwies aber auch auf die Förderung, die so ermöglicht werde. Viele Vereinseinrichtungen konnten in den vergangenen Jahren dank der Förderung durch EU-Programme entwickelt werden. Er wünschte den Vereinen, dass sie auch künftig so gut zusammenarbeiten. Und dass sie ihre Lebendigkeit behalten, die auf der Vielfalt ihrer Mitglieder beruhe.

Wie wichtig dabei das Mittun jedes Einzelnen ist, das spüre man in jedem Bereich, so Jörg Schröder, der die Laudatio auf die zu ehrenden Vereinsmitglieder verlas. Aus der Hand von Werbigs Ortsvorsteher Wolfgang Kadler und Petra Stadler erhielten sie den Anstecker „Goldene Zicke und die Urkunde für den Eintrag ins gleichnamige Ehrenbuch (siehe Info-Kasten). So auch Klaus Höwner, der sich seit 50 Jahren für den Kegelsportclub einsetzt. Die beiden Live-in-Reitwein-Väter Wolfgang Conrad und Thomas Rosslau sind nun ebenfalls Träger der Goldenen Zicke. Sie haben seit 1994 Reitwein, und seit März 2011 auch Seelow mit rund 120 Musikveranstaltungen zu bekannten Kozertadressen gemacht. Geehrt wurden Persönlichkeiten, deren Wirken sich meist im Stillen abspielt. So wie das von Sylvia Neumann vom Förderverein an der Kleeblattschule, die dort mit viel Kreativität die Schüler zur Handarbeit heranführt und vom Kochen begeistert.

Kostproben ihres Könnens zeigte die Volks- und Showtanzgruppe, deren Tänzerin Sarah Bohn sich ebenso ins Ehrenbuch eintragen kann wie Ina Lerche, Sängerin und Schatzmeisterin des Ensembles Parents&Friends. Viel Beifall gab es für Burkhard Scherzer von der Seelower Feuerwehr. Der erfahrene Brandschützer hatte vor 20 Jahren die heute so erfolgreiche Blutspendeaktion in der Feuerwehr initiiert.