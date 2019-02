100 Jahre Bauhaus begeistern

Extreme Enge im Ausstellungsraum: Zur Eröffnung von „Volksbedarf statt Luxusbedarf - Bernau und sein Bauhaus“ wurde am Freitagabend der Platz in der Bernauer Galerie knapp. Viele Gäste waren gekommen, um sich zum beliebten Bauhaus-Denkmal zu informieren. © Foto: Micha Winkler

Klaus Kleinmann

Bernau ( ) 100 Jahre dem rechten Winkel und der geraden Linie treu - 100 Jahre Bauhaus. Das muss gefeiert werden, denn dem Bauhaus gebührt Ruhm und Ehre dafür, der Moderne den Weg bereitet zu haben. Eine neue Ausstellung belegt dies eindrucksvoll.

Das Konzept rationalisierter und industrialisierter Bauten sollte das Problem „schlechten Wohnens“ beseitigen und allen Menschen eine bessere Lebensqualität bieten. Sicher ist das nicht immer gelungen, doch prägt der Bauhaus-Stil zu einem Teil noch bis heute weltweit das Bild dessen, was als „modern“ und „funktionell“ gilt. Bernau ist mit Recht stolz auf seinen Anteil an dieser bahnbrechenden Entwicklung. „Die Stadt kann nicht nur Mittelalter“, erklärte ein Besucher der Ausstellung. Bürgermeister André Stahl (Linke) lobte den Weitblick des Amtsvorgängers Oswald Gericke, der Ende der 20er-Jahre die Bundesschule mit äußerst großzügigen Angeboten hinsichtlich Grundstückspreis, Zufahrtsstraße sowie Ver- und Entsorgungsleitungen anzulocken wusste.

„Bernau wächst nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ,“ so Stahl. Das zeigt die aktuelle Ausstellung „Volksbedarf statt Luxusbedarf - Bernau und sein Bauhaus“, die gemeinsam von Galerie Bernau und Kulturamt organisiert und von den Kuratorinnen Julia Herfurth und Natalie Obert akribisch recherchiert und didaktisch einprägsam zusammengestellt wurde. Wesentliche Impulse lieferte auch der Verein „baudenkmal bundesschule bernau“ Die Galerie Bernau feiert mit dieser Ausstellung ihr zwanzigjähriges Bestehen - und Bernaus Bürger feiern mit: Die Räume der Galerie waren anlässlich der Vernissage am Freitagabend so gut besucht wie nie zuvor. Das zeigt, dass das Bauhausdenkmal Bundesschule tatsächlich ein wichtiges Stück Bernauer Identität darstellt.

Ein opulentes Modell zeigt gleich im Eingang der Ausstellung, wie sich das Gebäude eigenwillig, aber doch harmonisch in die Landschaft einfügt. Die organisch geschwungenen, leicht abschüssigen Formen des Geländes werden von den Gebäudeteilen nachgestellt und akzentuiert. An den Wänden der Galerie kann man die verschiedenen Nutzungsphasen des Gebäudekomplexes in prägnantem Überblick nachvollziehen. Auf einem langen Tisch befindet sich dazu eine große Zahl von historischen Dokumenten, die zum vertiefenden Studium einladen. Die Leiterin der Galerie, Ann Kathrin Rudorf, verwies darauf, dass die Ausstellung auch diesmal durch viele Fachvorträge, Gespräche und Aktionen begleitet wird, die die Inhalte vertiefen und zur Kommunikation anregen sollen.

Der große Gewinn des Abends waren aber vor allem die vielen Erinnerungen der Besucher, die sich mit dem Gebäudekomplex verbinden. Zwei ehemalige Lehrer der DDR-Gewerkschaftsschule berichteten über den ausgesprochen fairen, solidarischen Umgang aller Beteiligten und über das internationale Flair, das Begegnungen mit Studenten aus aller Herren Länder mit sich brachten. Für anderen Besucher war die Gewerkschaftsschule eher eine Art fremder Plane. Man habe die Aula bestenfalls zur Jugendweihe betreten. Andere hingegen verbrachten ihre Schulzeit an einer allgemeinbildenden Schule dort in der Nähe und besuchten regelmäßig die Turnhalle und das Schwimmbad der Gewerkschaftsschule. Mittwochs gab es Filmvorführungen im großen Saal. In der Freizeit nutzten sie entgegen aller Verbote den abschüssigen Gang zum Fangenspielen, Wettlaufen und Rollerfahren.